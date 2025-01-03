NBA／亞歷山大、唐斯獲12月最佳球員 騎士主帥亞特金森連莊

NBA官方今天公布12月最佳球員，西區由雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）奪下，東區則是尼克隊明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）。

雷霆12月戰績12勝1敗，亞歷山大場均攻下33.3分5.8籃板5.2助攻，還有2.5抄截1.2阻攻，投籃命中率高達56.3%。本季前2個月西區最佳球員都由他拿下，這是他生涯第3度獲獎。

東區則由今年被交易到尼克的唐斯獲選，尼克12月戰績12勝2敗，唐斯場均23.2分14.6籃板1.8阻攻，投籃命中率56.6%。

西區12月最佳新秀由鵜鶘隊中鋒米西（Yves Missi）奪下，他場均得到11.2分10籃板1.6阻攻，進攻籃板聯盟第1，總籃板第11，阻攻數第7。東區則頒給巫師隊榜眼薩爾（Alexandre Sarr），他場均13.8分6.3籃板1.7阻攻，以45.5%命中率投進2.2顆三分球。

New Orleans Pelicans center Yves Missi and Washington Wizards forward-center Alex Sarr have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Rookies of the Month, respectively, for games played in December. pic.twitter.com/LdIeKzxDln — NBA Communications (@NBAPR) 2025年1月2日

西區12月最佳防守球員是灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr），他14場比賽有23次抄截和22次阻攻，被他防守的球員，投籃命中率比平均低9.4%。東區則是騎士隊莫布里（Evan Mobley），他場均有1.4阻攻1抄截，騎士防守效率東區第1。

Memphis Grizzlies forward-center Jaren Jackson Jr. and Cleveland Cavaliers forward-center Evan Mobley have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Defensive Players of the Month, respectively, for games played in December. pic.twitter.com/jHxsahOy8F — NBA Communications (@NBAPR) 2025年1月2日

西區12月最佳教練是雷霆隊戴格諾（Mark Daigneault），雷霆12月12勝1敗，開季27勝5敗是隊史1997-98賽季後最佳開局，當時球隊還在西雅圖。騎士12月也是12勝1敗，亞特金森（Kenny Atkinson）連2個月獲獎。