快訊

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

中職／陳子豪補償選全額轉隊費 兄弟：有限時間內的思考

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

中信兄弟隊陳子豪成為自由球員後轉戰味全龍隊，兄弟球團在補償方案中苦思許久，今日決定選擇全額轉隊費，將獲得900萬元，兄弟球團表示，有限時間內經過多方討論，選擇全額補償金。

陳子豪在去年11月行使自由球員權利，並在12月23日正式與龍隊簽約，首次沒能留住自由球員的兄弟球團，在7個工作天內，要在陳子豪的年薪125%（900萬元）或年薪75%（540萬元）加一名25人保護名單外的選手，兩補償方式中做選擇。

兄弟球團今日表示：「最終根據名單考量，球團在有限時間內，經過縝密思考與多方討論，最終選擇以全額補償金，作為此次FA補償方案。」

兄弟球團拿到的龍隊25人保護名單，據了解，名單外球員以野手為主，較不符合兄弟陣型需求，球團一度將交易可能性納入考量，透過「錢+人」方案再與其他球隊換來需求戰力，但因時間緊迫，最終仍選擇純金錢方案。

延伸閱讀

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

中職／陳子豪轉隊補償2日揭曉 兄弟證實有想過交易

中職／「再來就不是我的了！」 陳子豪發文告別「炸裂舞」

相關新聞

NBA／被國王打15：0關門攻勢擊潰 76人領先三節遭逆轉

76人隊今天在球隊一哥安比德（Joel Embiid）缺陣的情況下作客國王主場，前三節一路領先，甚至比賽最後3分半鐘還保...

NBA／羅素拿回1號球衣非無償 威廉斯：無法拒絕的報價

在本周被湖人交易到籃網後，羅素（D'Angelo Russell）今天首度披上籃網1號戰袍出賽，並且以替補身份拿下22分...

中職／陳子豪補償選全額轉隊費 兄弟：有限時間內的思考

中信兄弟隊陳子豪成為自由球員後轉戰味全龍隊，兄弟球團在補償方案中苦思許久，今日決定選擇全額轉隊費，將獲得900萬元，兄弟...

NBA／詹姆斯生日派對高歌這兩首 完全表露他不服老心境

湖人球星詹姆斯(LeBron James)於美國時間過40歲生日，生涯進入職籃球員一個重大關卡，究竟他還能持續多久巔峰的表現，未來一切都是未知數，然而他在生日宴會上高歌Jay-Z的「You Don't

NBA／活塞22歲新星重傷倒地 被擔架抬出場、隊友難過落淚

活塞隊今天在主場以105：96戰勝魔術隊，但第四節22歲後衛艾維（Jaden Ivey）搶球時重傷倒地，被擔架抬離場，球員和球迷們表情都相當嚴肅。 第4節開打2分鐘，魔術後衛安東尼 （Cole

NBA／太輕鬆！約柯奇連兩場大三元 金塊飆分大戰射鷹

金塊隊前一場寫下約柯奇（Nikola Jokic）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）同場「大三元」紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。