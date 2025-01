NBA／詹姆斯生日派對高歌這兩首 完全表露他不服老心境

湖人球星詹姆斯(LeBron James)於美國時間過40歲生日,生涯進入職籃球員一個重大關卡,究竟他還能持續多久巔峰的表現,未來一切都是未知數,然而他在生日宴會上高歌Jay-Z的「You Don't Know」,以及肯卓克拉瑪(kendrick lamar)的「Man at the Garden」,美媒報導時認為,這完全表露他個人現在的心境。

詹姆斯生日宴會影片流出,只見他穿著黑色西裝忘情的高歌,相當陶醉的表情,畫面相當有趣,引發網友的關注。

美媒在報導中指出,詹姆斯的表現仍然超乎預期,40歲的他不僅僅是在打球而已,而是帶著目標打球,沒有放慢腳步的跡象。

LeBron James was spotted at his birthday party rapping the lyrics to the songs "You Don't Know" by Jay-Z and "Man at the Garden" by Kendrick Lamar. pic.twitter.com/6Ua6L23luL