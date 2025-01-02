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NBA／詹姆斯生日派對高歌這兩首 完全表露他不服老心境

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯於生日隔天對抗老東家騎士隊。 法新社
湖人球星詹姆斯於生日隔天對抗老東家騎士隊。 法新社

湖人球星詹姆斯(LeBron James)於美國時間過40歲生日，生涯進入職籃球員一個重大關卡，究竟他還能持續多久巔峰的表現，未來一切都是未知數，然而他在生日宴會上高歌Jay-Z的「You Don't Know」，以及肯卓克拉瑪(kendrick lamar)的「Man at the Garden」，美媒報導時認為，這完全表露他個人現在的心境。

詹姆斯生日宴會影片流出，只見他穿著黑色西裝忘情的高歌，相當陶醉的表情，畫面相當有趣，引發網友的關注。

美媒在報導中指出，詹姆斯的表現仍然超乎預期，40歲的他不僅僅是在打球而已，而是帶著目標打球，沒有放慢腳步的跡象。

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