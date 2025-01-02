NBA／被國王打15：0關門攻勢擊潰 76人領先三節遭逆轉

76人隊今天在球隊一哥安比德（Joel Embiid）缺陣的情況下作客國王主場，前三節一路領先，甚至比賽最後3分半鐘還保有9分領先優勢，國王卻戲劇化打出一波15：0的逆轉關門攻勢，以113：107中斷76人的4連勝。

從上個月開始戰績扶搖直上的76人，在去年12月的13場比賽中拿下10勝，排名逐漸追上東區中段班，不過今天在安比德缺陣的情況下作客國王主場卻踢到鐵板。

76人在喬治與馬克西（Tyrese Maxey）領軍下，前三節打得虎虎生風，尤其是本季加入76人後表現起起伏伏的喬治，在過去6場比賽得分都不達20分，更有兩場比賽得分僅有個位數，低迷的手感也一度讓安比德點名必須要打得更有侵略性。

不過今天在安比德缺陣的情況下，喬治也果斷挺身而出，他在第三節剩下4分鐘砍進三分球後，個人已經拿下30分，幫助76人在三節打完還保有9分領先優勢，甚至在第四節剩下3分半鐘時也都還保有9分領先優勢。

接下來場上狀況卻風雲變色，國王先是由福克斯（De'Aaron Fox）投進跳投，拿下個人該節的第14分，隨後再由蒙克（Malik Monk）與德羅展（DeMar DeRozan）接手，團隊打出一波15：0的關門攻勢，最終以6分差距逆轉擊敗76人。

De'Aaron Fox vs. Philly tonight 👑⤵️:



🦊 35 PTS

🦊 4 AST

🦊 81% FG

🦊 50% 3-PT FG



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國王以福克斯拿下35分，其中14分集中在第4節表現最佳，且他全場16投13中，成為繼2008年的馬丁（Kevin Martin）後，國王隊史再一位以超過8成命中率拿下至少35分的球員，至於蒙克則是有20分中有10分在第四節拿下，加上沙波尼斯（Domantas Sabonis）17分、21籃板、7助攻的全能表現，成為國王逆轉關鍵。

76人喬治雖然攻下30分，但比賽最後16分鐘分一分未得，最終還吞下6犯提前離場，馬克西則有27分表現。