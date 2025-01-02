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NBA／活塞22歲新星重傷倒地 被擔架抬出場、隊友難過落淚

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞艾維受傷。 路透
活塞艾維受傷。 路透

活塞隊今天在主場以105：96戰勝魔術隊，但第四節22歲後衛艾維（Jaden Ivey）搶球時重傷倒地，被擔架抬離場，球員和球迷們表情都相當嚴肅。

第4節開打2分鐘，魔術後衛安東尼 （Cole Anthony）搶球時將艾維撞倒在地，艾維隨後抓住自己的小腿，表情相當猙獰，活塞隊醫用毛巾遮住傷勢，兩隊球員圍在艾維身旁，隨後他被抬上擔架，帶離球場。

活塞球員湯普森（Ausar Thompson）難過落淚，安東尼也看起來相當自責。活塞終場以9分之差贏球，艾維退場前攻下22分，康寧漢（Cade Cunningham）有19分8籃板9助攻，杜倫（Jalen Duren）拿下18分11籃板。魔術則以薩格斯（Jalen Suggs）攻下24分表現最佳。

活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後談到艾維受傷，「這對我們所有人來說都很難，沒有人比艾維更在意這一切，我必須稱讚球員們完成任務，他們在意他（艾維），不想讓他失望。」

活塞 魔術

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