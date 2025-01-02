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NBA／太輕鬆！約柯奇連兩場大三元 金塊飆分大戰射鷹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇(左)。 美聯社
約柯奇(左)。 美聯社

金塊隊前一場寫下約柯奇（Nikola Jokic）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）同場「大三元」紀錄，今天約柯奇再展現高效率，第三節開打不到3分鐘就完成本季第14度「大三元」，第四節直接休兵，見證球隊在飆分大戰以139：120輕取老鷹隊，3連勝入袋。

約柯奇第一節打滿，9投4中攻下11分還有7籃板和6助攻，助隊單節灌進40分；第二節老鷹雷吉奇（Vit Krejci）連飆外線下一度62：57反超比數，但金塊有衛斯特布魯克和波特（Michael Porter Jr.）發揮咬住比分，上半場仍握有74：71領先。

第三節開打不到3分鐘，約柯奇助攻給衛斯特布魯克上籃得手，已完成本季第14度的「大三元」；他單節還有10分進帳，率隊單節再灌進41分，帶著115：95領先進入決勝節。

取得大幅度領先的金塊，約柯奇等主力第四節直接休息，在場下迎接139：120大勝，本季也取得對老鷹的對戰「橫掃」。

金塊共7人得分兩位數，約柯奇只上場30分鐘就繳出23分、17籃板和15助攻，連2場「大三元」，穆雷（Jamal Murray）和波特各拿21分，衛斯特布魯克16分、11助攻；老鷹以楊恩（Trae Young）30分最高，杭特（De'Andre Hunter）替補攻下20分。

Nikola Jokic Russell Westbrook Trae Young 老鷹 金塊

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