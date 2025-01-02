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NBA／火箭格林、森根領軍退敵 獨行俠少唐西奇近5戰4敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
火箭森根第四節關鍵時刻肆虐禁區擊垮獨行俠，他今天攻下23分、6抄截。 路透
火箭森根第四節關鍵時刻肆虐禁區擊垮獨行俠，他今天攻下23分、6抄截。 路透

獨行俠隊今天在唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣的情況下作客火箭隊主場，儘管在首節打完還一度領先，不過接下來三節進攻端卻出現熄火的狀況，反觀火箭在格林（Jalen Green）、森根（Alperen Sengun）攜手拿下45分領軍下，以110：99賞給獨行俠3連敗。

獨行俠一哥唐西奇在耶誕大戰拉傷左小腿後持續缺陣，且可能將缺席至少一個月的時間，讓獨行俠在近期也陷入連敗低潮，包括耶誕大戰在內近4場比賽吞下3敗。

今天作客同樣處在連敗狀態的火箭主場，獨行俠團隊表現仍不見起色，其中先發雙星厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）皆只有16分進帳，團隊拿下最高分的則是替補上陣的葛萊姆斯（Quentin Grimes）攻下17分。

反觀火箭今天在第二節雖人一度落後到10分，不過替補上陣的惠特摩（Cam Whitmore）適時提供火力支援，上半場打完惠特摩就攻下13分，搭配上格林16分以及同樣得分上雙的布魯克斯（Dillon Brooks）與森根，火箭中場休息時反倒取得9分領先。

下半場獨行俠並未重新找回競爭力，在兩節賽事中仍是一路落後給火箭，尤其在第四節關鍵時刻又遭到森根肆虐禁區，讓獨行俠提早棄械投降，火箭也以11分差距擊敗獨行俠，終止2連敗。

火箭今天以森根攻下23分、6抄截表現最佳，格林則有22分，布魯克斯19分、6籃板，替補上陣的惠特摩則有18分，反觀獨行俠在唐西奇缺陣的情況下，雙星並未打出接管戰局的表現，成為近5戰吞下4敗的主因。

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