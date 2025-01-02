NBA／羅素回歸首秀飆22分 籃網卻成暴龍中止11連敗祭品

在上月底遭到湖人交易到籃網隊的羅素（D'Angelo Russell），今天首度披上老東家的戰袍出賽，並以替補身分攻下全隊次高的22分，不過暴龍隊在全隊6人得分上雙，其中巴恩斯（Scottie Barnes）拿下33分、13籃板、5助攻領軍下，最終以130：113擊敗籃網。

羅素在上月底第二度遭到湖人打包交易到籃網，並在相隔5年多後今天再度披上籃網戰袍登場，並在首節剩下4分半鐘時，以替補球員身份頂替高中隊友西蒙斯（Ben Simmons）上場，且隨即透過三分球拿下轉隊後首顆進球，首節個人就有7分進帳，幫助籃網取得7分領先。

第二節羅素維持火燙手感，個人再度有9分進帳，上半場打完個人已經拿下16分，不過暴龍在第二節開始卻展現多點開花的攻勢，在該節就拿下39分，在中場休息前反倒取得1分領先。

羅素被交易後首度披上老東家的戰袍出賽，並以替補身分攻下全隊次高的22分。 美聯社

易籃後儘管籃網在強森（Cameron Johnson）帶領下仍是緊咬比分不放，不過到了第四節卻出現氣力放盡的狀況，讓暴龍單節再度有36分的高得分表現，最終暴龍也以17分差距擊敗籃網，終結近期的11連敗，至於籃網則是苦吞3連敗。

籃網今天以強森攻下24分表現最佳，羅素則以替補身份繳出22分、8助攻，但高中隊友西蒙斯全場出手6次僅命中1球拿下2分、6助攻，至於暴龍先發5人得分都來到雙位數，其中巴恩斯33分、13籃板、5助攻，奎克利（Immanuel Quickley）則有21分、15助攻。

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對於球隊總算終止11連敗，暴龍主帥拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）說：「這支年輕球隊正在經歷一段艱難的時期，但我們展現了韌性，如果你能看到球員私下觀看影帶學習的方式以及彼此交流和互助的過程，你會為他們感到驕傲。」