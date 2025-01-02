快訊

3千人湧大安森林公園「邊哭邊跨年」登外媒！CNN：不ok也ok

才辭黨主席今一早趕見律師 柯文哲無奈只吐一字心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／唐斯雙20率尼克輕取爵士 布朗森缺陣照收9連勝！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
尼克頭號主將布朗森因傷缺陣，但有唐斯（Karl-Anthony Towns）撐住球隊，狂轟全場最高31分外帶21籃板率隊輕取爵士。 美聯社
尼克頭號主將布朗森因傷缺陣，但有唐斯（Karl-Anthony Towns）撐住球隊，狂轟全場最高31分外帶21籃板率隊輕取爵士。 美聯社

尼克隊得分王布朗森（Jalen Brunson）今天碰爵士隊雖因右小腿緊繃缺陣，不過有唐斯（Karl-Anthony Towns）撐住球隊，他狂轟全場最高31分外帶21籃板，加上哈特（Josh Hart）連2場「大三元」，聯手助隊以119：103收下9連勝。

布朗森在賽前約40分鐘才確定無法出賽，他前兩戰碰巫師隊時先在狂轟本季新高55分，但下一場陷入進攻低潮，17投僅6中拿18分，今天因腿部不適休兵一天，由佩恩（Cam Payne）頂上先發位置。

少了場均有25.2分的球隊得分王，尼克今天首節以24：25落後，不過第二節唐斯連飆2記三分球、單節攻下10分，助尼克打出單節32：21攻勢，半場打完反以56：46逆轉。

第三節唐斯持續進攻火力，布里吉斯（Mikal Bridges）和阿努諾比（OG Anunoby）也加入得分行列，爵士雖一度追到73：77，反撲仍差一步，讓下半場一路領先的尼克以16分差距收下主場勝利。

除唐斯繳出本季第3度「雙20」，布里吉斯也有27分表現，阿努諾比22分，哈特15分、14籃板、12助攻，連兩場締造「大三元」，板凳出發的阿丘瓦（Precious Achiuwa）也有12分進帳。

爵士塞克斯頓（Collin Sexton）和克拉克森（Jordan Clarkson）各拿下25分，馬卡南（Lauri Markkanen）16分、10籃板。

Jalen Brunson Jordan Clarkson Karl-Anthony Towns Lauri Markkanen

延伸閱讀

NBA／哈特大三元聯手唐斯 尼克大破巫師8連勝到手

NBA／布朗森狂轟55分力退巫師 尼克主帥：他拯救了我們

NBA／魔術下半場攻守崩盤 布朗森率尼克奪6連勝

「前狼王」離開北大荒重獲新生 唐斯在尼克驚喜打出生涯年

相關新聞

NBA／與高中戰友再度合作 羅素：我和西蒙斯都提升了

在2024年的最後一刻遭到湖人交易到籃網的羅素（D'Angelo Russell），今天將首度披上籃網戰袍在作客暴龍主場...

NBA／唐斯雙20率尼克輕取爵士 布朗森缺陣照收9連勝！

尼克隊得分王布朗森（Jalen Brunson）今天碰爵士隊雖因右小腿緊繃缺陣，不過有唐斯（Karl-Anthony T...

NBA／空中接力灌籃變烏龍外線進球！赫洛飆分賞鵜鶘11連敗

熱火隊今天迎接當家球星巴特勒（Jimmy Butler）回歸，他雖只有9分進帳，但球隊有近況正好的赫洛（Tyler He...

NBA／紐奧良發生恐攻已15死 鵜鶘教頭心痛

美國紐奧良新年爆出隨機攻擊，已經造成15死和至少30人受傷，讓鵜鶘隊總教練格林（Willie Green）帶隊作客邁阿密...

NBA／比爾傷退+布克復出打鐵 太陽不敵殘陣灰熊吞近7戰第6敗

太陽隊今天主場迎戰沒有莫蘭特（Ja Morant）的灰熊隊，主將布克（Devin Booker）傷癒復出，但比爾（Bradley Beal）又傷退，終場太陽以112：117輸球，吞下近7戰第6敗，暫居

NBA／亞歷山大轟40分讓新狼王都佩服 愛德華：他該拿MVP

雷霆隊今天在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）40分領軍下以113：105擊敗灰狼隊，亞歷山大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。