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NBA／與高中戰友再度合作 羅素：我和西蒙斯都提升了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羅素再次被交易到籃網球，意外和高中隊友西蒙斯重逢。 截圖自Cody Mallory X
羅素再次被交易到籃網球，意外和高中隊友西蒙斯重逢。 截圖自Cody Mallory X

在2024年的最後一刻遭到湖人交易到籃網的羅素（D'Angelo Russell），今天將首度披上籃網戰袍在作客暴龍主場的賽事中登場，在今天參與完賽前練投後，羅素表示，對於能夠回到一個讓自己感到熟悉的地方，且也有不少熟悉的面孔，將會幫助他更快融入，他也將會承擔起所有教練賦予的角色和工作。

羅素在上月底與路易斯（Maxwell Lewis）和3個二輪選秀權被湖人打包送往籃網，換取尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及米爾頓（Shake Milton），補上湖人最欠缺的「3D」球員空缺，至於再次回歸籃網的羅素不僅將扮演推進年輕球員進步的角色，還將與高中隊友西蒙斯（Ben Simmons）再度合作。

談到將與西蒙斯連線，羅素說：「我和他很久沒有一起打球了，我相信他已經提升了自己的能力，當然我也一樣，我們會在打法上找到平衡點，就像我之前說過的，我很感激能再度回到這邊，看到那些熟悉的臉孔對我來說很特別。」

羅素曾在2017年就有被湖人送往籃網的經驗，對於再次回到布魯克林但年紀與球隊角色都已經與過去不同，羅素則說：「過去幾年我專注成為一名帶領年輕人的球員，我認為這是我感到最舒適的角色，現在我也能夠為球隊提供他們所需的幫助，並且幫助球隊找出缺乏的東西，然後彌補上。不論是需要我發聲還是凝聚團隊，我都願意去做，讓所有人知道，如果需要引導，那我能夠幫上忙。」

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