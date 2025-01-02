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NBA／紐奧良發生恐攻已15死 鵜鶘教頭心痛

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火與鵜鶘賽前為紐奧良恐攻事件默哀。 美聯社
熱火與鵜鶘賽前為紐奧良恐攻事件默哀。 美聯社

美國紐奧良新年爆出隨機攻擊，已經造成15死和至少30人受傷，讓鵜鶘隊總教練格林（Willie Green）帶隊作客邁阿密心裡十分不平靜，賽前後坦言「我很傷心」。

格林透露，稍早收到父親傳來的訊息，第一部分祝他新年快樂，第二部分就是為紐奧良祈福。

鵜鶘教頭格林。 美聯社
鵜鶘教頭格林。 美聯社

紐奧良遭到疑似恐怖攻擊的地點，離鵜鶘主場只距離1英里，格林譴責說：「這是毫無意義的暴力行為，我們有和球員討論到這件事，但你生活在不知道哪裡安全的時代和世界。學校、教會，人們應該要能走進去有段美好時光，然後走到大街上。這讓人心痛，我只能想像這些家庭正經歷些什麼，剩下的生命中必須面對什麼。」

紐奧良隨機攻擊事件造成一場大學美式足球季後賽延期一天舉行，從原本美國時間周三晚上改到周四下午，鵜鶘則是要在美國時間周五回到主場迎戰巫師隊。

熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）表示，紐奧良的意外新聞播放時，全隊夠過重訊室時看到這起不幸消息，當下所有人都停下動作。

「這太可怕了，太可怕了。直到我們找到更多細節前，為所有家庭和正在經歷失去經歷的人們祈禱。」史波史特拉也坦言，還未知的消息也讓人心驚。

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