NBA／比爾傷退+布克復出打鐵 太陽不敵殘陣灰熊吞近7戰第6敗

太陽隊今天主場迎戰沒有莫蘭特（Ja Morant）的灰熊隊，主將布克（Devin Booker）傷癒復出，但比爾（Bradley Beal）又傷退，終場太陽以112：117輸球，吞下近7戰第6敗，暫居西區第11。

布克因左腹股溝拉傷缺陣5場，這段期間太陽只拿到1勝。太陽三巨頭好不容易再度合體，面對沒有莫蘭特的灰熊原以為勝券在握，但比爾首節與灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr）爭籃板球時摔倒，臀部受傷提前退場。

本場比賽傑克森火力全開，首節就狂砍19分，第二節貝恩（Desmond Bane）延續火力，單節獨得13分，兩人聯手幫助灰熊半場打完領先14分。

第三節太陽展開反撲，將分差縮小到5分。末節布克與灰熊新秀斯賓塞（Cam Spencer）發生衝突，裁判吹雙方技術犯規，太陽隨後一路緊咬，一度只落後1分，但關鍵時刻貝恩挺身而出，先上籃得分，再助攻庫查爾（John Konchar）完成「2+1」，鎖定比賽勝利。

Devin Booker was introduced to Cam Spencer tonightpic.twitter.com/aOiiaUIw4Y — Barstool Sports (@barstoolsports) 2025年1月1日

傑克森全場23投12中，罰球17中10，得到38分12籃板。貝恩拿下31分7助攻，射手肯納德（Luke Kennard）也挹注17分。

JJJ & Bane put in WORK to get the Grizzlies a hard-fought road W 😤



JJJ: 38 PTS, 11 REB, 4 AST, 2 STL, 4 3PM

Bane: 31 PTS, 5 REB, 7 AST, 4 3PM pic.twitter.com/Vw82bJXnM3 — NBA (@NBA) 2025年1月1日

太陽方面，杜蘭特（Kevin Durant）全場19投11中，砍進29分10籃板6助攻。布克手感冰冷，20投僅4中，得到16分9助攻，他受訪時表示，「我有很多好的出手機會，多打幾場比賽，重回正常上場時間就沒事了。」

這是太陽近5年首次低於5成勝率過新年，杜蘭特受訪時表示，「我認為我在場上能做的事還有很多，自己需變得更好，休息室每位球員都有同樣的心態，如果我們每個人都審視自己，就會成為一支更好的球隊。」