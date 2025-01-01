NBA／亞歷山大轟40分讓新狼王都佩服 愛德華：他該拿MVP

雷霆隊今天在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）40分領軍下以113：105擊敗灰狼隊，亞歷山大的主宰表現連灰狼當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）都折服，稱亞歷山大是「NBA的MVP」。

今年賽季還沒進行一半，不過雷霆以27勝5敗戰績高居西區龍頭，上季在MVP票選名列第2的亞歷山大也有亮眼表現，場均31.0分在得分榜高居第2，抄截榜也名列第3位。

亞歷山大今天23投15中拿下40分，其中19分集中在第三節，率雷霆打出例行賽12連勝，創下球隊搬到奧克拉荷馬後的隊史最長紀錄；12連勝中間唯一敗仗是NBA盃冠軍賽敗給公鹿隊，不過這場比賽並不列入例行賽戰績，亞歷山大在這波連勝中的場均表現是33.4分。

愛德華形容，亞歷山大「防不勝防」，如果要用一對一的方式防守亞歷山大，大可以直接放棄、讓他直接投進兩分，「所以我認為必須對他設下陷阱，或許不會有作用，但還是要嘗試。當然你必須送出兩個防守者，尤其當他碰上有利的對位。任何時刻他遇上無法防守他的球員，他每次都會取分。」

聯盟上季MVP是金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），已經3度獲獎，本季仍有31.0分、12.9籃板、9.5助攻的場均成績，同樣是MVP熱門人選，不過愛德華仍強調，亞歷山大有資格角逐年度大獎。

「我不確定他們會不會再給約柯奇，是的，我會說給亞歷山大，他就像是MVP的樣子，他今晚再度打出不可思議的表現。」愛德華提到，亞歷山大穩定性高也擁有球權，雷霆讓他可以每天火力全開，「如果他保持下去，我希望他們今年把MVP給他，我覺得他去年就該拿到。」