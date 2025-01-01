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NBA／騎士太難擊敗 湖人總教頭：要打出近乎完美的籃球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人教頭瑞迪克。 路透
湖人教頭瑞迪克。 路透

改變陣容的湖人隊今天主場迎戰聯盟戰績最佳的騎士隊，儘管克服開賽慢熱、第二節一度領先，第四節也曾將兩位數落後追到1分差，最終仍以110：112吞敗，讓湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）形容，想要打敗騎士必須打出「幾近完美」的籃球才有機會。

湖人透過交易送走羅素（D’Angelo Russell），換來籃網的芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和米爾頓（Shake Milton），兩位新成員都從板凳出發，芬尼史密斯上場21分鐘，4投1中只拿2分，米爾頓上場10分鐘貢獻4投2中的三分球，但板凳球員得分合計只有12分，遠不如騎士的32分。

騎士共有5名球員得分超過兩位數，團隊還投進18記三分球，湖人教頭瑞迪克說：「我們當然有機會，而我真的相信對抗像騎士這樣的強隊，你必須打出接近完美的籃球。他們不會讓你們擊敗他們，他們不會擊敗自己。」

今天攻下28分、13籃板的戴維斯（Anthony Davis）提到，球隊當然可以投更多外線，但要贏球的關鍵是防守，球隊在防守端必須做得更好，不過相信球隊走在正確方向上，「今天對我們是很棒的一晚，我們只是錯失了幾球，有大空檔但我們沒把握住，如果有把握一半的球，就會是不同的比賽。」

戴維斯強調，球隊在攻守兩端絕對都有進步空間，「但我不會為現在的我們感到失望。」

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