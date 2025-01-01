NBA／SGA狂轟40分率雷霆逆轉灰狼奪12連勝 加碼宣布好消息

雷霆隊今天在主場迎戰灰狼隊，第三節狂轟43分扭轉戰局，終場以113：105拿下勝利，拿下平隊史紀錄的12連勝。

上半場灰狼領先6分，但第三節陷入4分多鐘得分荒；而雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）爆發，單節8投7中狂砍19分，讓雷霆本節打完反倒領先14分。

末節尾聲灰狼曾追到3分差，但關鍵時刻亞歷山大飆進三分球，灰狼隨後頻頻發生失誤，雷霆威廉斯（Jalen Williams）上籃鎖定勝局，終場以8分之差贏球。

亞歷山大全場23投15中，狂砍40分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）拿下15分10籃板，威廉斯和多特（Luguentz Dort）都貢獻14分。

Shai says goodbye to 2024 with an ELECTRIFYING performance!



⚡️ 40 PTS (25 in 2H)

⚡️ 4 STL

⚡️ 3 3PM

⚡️ 15-23 FGM



Thunder tie their LONGEST win streak (12 games) since moving to OKC. pic.twitter.com/T8Lpi9CRrm — NBA (@NBA) 2025年1月1日

灰狼方面，愛德華（Anthony Edwards）攻下全隊最高的20分，里德（Naz Reid）砍進19分8籃板，老將康利（Mike Conley）得到16分。

哈爾特斯坦賽後被問到雷霆防守很強的原因，他解釋，「我們防守好是因為亞歷山大和威廉斯這種等級的球員都重視防守，亞歷山大真的讓我很驚訝，我以前就知道他防守好，但攻防兩端都要表現好，需要很大的精力。」

儘管雷霆主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）因傷長期缺陣，但雷霆目前仍以27勝5敗穩居西區龍頭，領先第2的灰熊隊5場勝差。亞歷山大受訪時還透露霍姆葛倫即將歸隊，「今天他走進休息室，說準備好和我們一起投籃訓練。我能想像這對他來說代表什麼，看見他再次露出笑容，真的非常讓人很高興。」