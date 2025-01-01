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NBA／40歲第一戰不敵騎士 詹姆斯頭也不回閃人

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NBA／40歲第一戰不敵騎士 詹姆斯頭也不回閃人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯(中)。 法新社
詹姆斯(中)。 法新社

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天迎接40歲第一場比賽，面對聯盟戰績最佳的騎士隊，詹姆斯雖攻下18分，但敵不過騎士兇猛外線，追分失利下以110：122主場失守，讓詹姆斯比賽還沒結束就頭也不回走向休息室。

尋求8連勝的騎士，開賽打出29：15攻勢，不過湖人在里夫斯（Austin Reaves）連投帶罰獨拿9分發揮下，湖人回敬一波15：5攻勢，打完首節差距縮小到30：34。

第二節湖人打出一波8：0攻勢，詹姆斯飛身暴扣更助隊41：39超前；騎士靠傑洛米（Ty Jerome）外線回應要回領先，米契爾（Donovan Mitchell）讀秒階段投進三分彈讓騎士帶著58：53優勢進入下半場。

熱火第三節找到外線準星，史特魯斯（Max Strus）和葛蘭德（Darius Garland）合計連飆進4記三分球，領先擴大到77：65；湖人喊出暫停後馬上回應，克里斯提（Max Christie1）和戴維斯（Anthony Davis）接連投進外線，剛從籃網交易來的米爾頓（Shake Milton）追加三分彈後湖人更追到78：79，但米契爾、勒佛特（Caris LeVert）外線也有斬獲，騎士節末打出8：0小高潮，三節打完領先再擴大到87：78。

米契爾第四節第一次出手就飆進單場第4顆三分球，騎士領先再回到兩位數；湖人節末在詹姆斯飆進三分球後雖追到107：112，但艾倫（Jarrett Allen）連打進3球，讓騎士回到安全領先，最終就以122：110迎接8連勝。

比賽時間還沒全部走完，詹姆斯已經往休息室走，今天他上場30分鐘攻下18分、5助攻，里夫斯轟下全場最高32分、10助攻、9籃板，戴維斯26分、12籃板；騎士全隊三分球44投18中，米契爾包辦6球貢獻全隊最高26分，艾倫20分、10籃板。

LeBron James 湖人 騎士

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