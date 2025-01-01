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NBA／缺陣5場後將回歸 巴特勒談交易沒正面回應

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒。 路透
巴特勒。 路透

本季已經缺陣10場的熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）親口表示，明天出戰鵜鶘隊的比賽將上陣，不過當被問到是否想繼續待在邁阿密，巴特勒不置可否。

「這是個好問題，誰知道呢？我不知道。」巴特勒說，至少就現在來說，自己仍是熱火一員，上場仍會盡力競爭、爭取勝利，他也明白外界現在有很多雜音，自己不會被影響，且樂在其中，「這讓全世界都在想，讓你們要回來問我些事情，我很喜歡，很高興談論這些，被需要是更好的，記住這些。」

巴特勒先前因身體狀況已經超過一周沒出賽，連續缺陣5場後在今天回歸訓練，不過他去年夏天沒能和熱火完成2年1.13億美金的續約，3周前開始有美國美體報導，熱火願意接受報價，之後也出現巴特勒希望2月交易大限前離開熱火的新聞。

今天被問到相關問題，巴特勒沒給正面答案，「這很重要嗎？重要嗎？我不這樣認為。這些都超出我能控制，無論如何，就像我說的，我現在在這裡打球。」

近6季率熱火兩度打進總冠軍賽的巴特勒，本季20場出賽仍有場均18.5分、5.8籃板、4.9助攻表現，他有出賽時的戰績是11勝9敗，缺陣時的熱火戰績5勝5敗。

巴特勒還說，現在狀況連自己都覺得有點混亂，但自己明確的想競爭、想出賽，他也沒要求熱火進行交易，一切取決於球團管理階層，「他們會做出對組織最好的事，這是他們該做的。」至於自己，巴特勒強調快樂很重要，現在自己就很快樂，家人在身邊，身體也很健康，他強調說：「我和你們保證，我很開心。」

Jimmy Butler 熱火

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