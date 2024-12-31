NBA／不想再去其他球隊！40歲詹姆斯期盼在湖人終老

在美國時間2024年12月30日迎接40歲生日的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），雖然已是生涯第22個賽季，卻絲毫未見明顯衰退的跡象，成績數據依舊保持高水準狀態，似乎退休兩個字離他還很遙遠。

近日接受採訪時，詹姆斯談到自己希望能夠在湖人結束職業生涯的想法。

「計畫是如此，」詹姆斯說，「我希望能夠在這裡劃下句點。希望在我的生涯結束前，不需要再到其他地方去。」

22 YEARS IN THE NBA.

40 YEARS OF LIFE.



HAPPY 40TH BIRTHDAY TO THE KING, LEBRON JAMES! 👑 pic.twitter.com/dHTlZwaqDJ — NBA (@NBA) 2024年12月30日

不過，詹姆斯也承認，他很清楚NBA是一個巨大的商業聯盟，「我並不天真，也不會忽視這項運動的商業本質。」

自2018年加盟湖人以來，詹姆斯帶領球隊於2020年奪得NBA總冠軍，2023年贏得NBA盃（NBA Cup），還達成了與兒子布朗尼（Bronny）同場出賽的目標。邁入第22個賽季的他，目前場均還能繳出23.5分、7.9籃板與9.0助攻的成績，持續刷新外界對「40歲球員」的想像。

LeBron James, the oldest active player in the NBA, turns 40 years old today 🎂



👑 57,579 MINS – 1st in NBA history

👑 41,131 PTS - 1st in NBA history

👑 11,219 AST – 4th in NBA history

👑 11,405 REB – 28th in NBA history

👑 2,466 3PM – 7th in NBA history

👑 4x NBA MVP

👑 4x NBA… pic.twitter.com/obQcvRlUTR — The Athletic (@TheAthletic) 2024年12月30日

湖人日前戰績18勝13敗，暫居西區第7，為了強化戰力，球團決定送走傳言已久的羅素（D'Angelo Russell），向籃網交易引進了芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和米爾頓（Shake Milton）。

對於這筆交易，詹姆斯表示：「首先，我要給羅素與路易斯（Maxwell Lewis）致上敬意，他們是我們的兄弟。在球季任何時間點看到隊友離開，都會令人不捨。但芬尼史密斯和米爾頓擁有豐富經驗與比賽韌性，他們曾打過很多重要比賽，也清楚自己的角色。我很期待他們加入我們的體系，上場時能立刻展現實力。」