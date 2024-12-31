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NBA／衛少締造罕見「完美大三元」 教頭：史上最佳後衛之一

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
衛斯特布魯克上演「完美大三元」。 法新社
衛斯特布魯克上演「完美大三元」。 法新社

身為NBA「大三元」紀錄保持人，金塊隊後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天再締造難得紀錄，面對爵士隊，他出賽33分鐘7投7中、2罰2中且沒出現任何失誤，以16分、10籃板、10助攻成為史上第3位締造「完美大三元」的成員，加上球隊132：121奪勝，堪稱雙喜臨門。

根據美國《ESPN Research》，衛斯特布魯克加入金塊隊有約柯奇（Nikola Jokic）和國王隊球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）行列，成為沒失誤、命中率百分百完成「大三元」的史上第3人；今天也完成本季第13次「大三元」的約柯奇，締造完美紀錄是2018年10月20日出戰太陽隊時，沙波尼斯是今年11月6日碰暴龍隊時締造。這3場比賽都是1977-78年賽季設立失誤後發生的特別場次。

這是衛斯特布魯克生涯第201次「大三元」，也是第2次以百分百命中率完成紀錄，金塊教頭馬龍（Michael Malone）大讚「衛少」是準名人堂成員、史上最佳後衛之一，「我最欽佩他的一點還有，除了每天展現的領導力和韌性，他不會自負。」

「他到這裡只會一個理由，幫助我們贏下總冠軍，他恨透了輸球，這是我愛他的另一件事。」馬龍形容，衛斯特布魯克可以打造出一條正確的方向，樂意並行一同面對這種挑戰。

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