NBA／衛少締造罕見「完美大三元」 教頭：史上最佳後衛之一

身為NBA「大三元」紀錄保持人，金塊隊後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天再締造難得紀錄，面對爵士隊，他出賽33分鐘7投7中、2罰2中且沒出現任何失誤，以16分、10籃板、10助攻成為史上第3位締造「完美大三元」的成員，加上球隊132：121奪勝，堪稱雙喜臨門。

根據美國《ESPN Research》，衛斯特布魯克加入金塊隊有約柯奇（Nikola Jokic）和國王隊球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）行列，成為沒失誤、命中率百分百完成「大三元」的史上第3人；今天也完成本季第13次「大三元」的約柯奇，締造完美紀錄是2018年10月20日出戰太陽隊時，沙波尼斯是今年11月6日碰暴龍隊時締造。這3場比賽都是1977-78年賽季設立失誤後發生的特別場次。

RUSSELL WESTBROOK'S PERFECT NIGHT:



🔥 16p, 10r, 10a, 4s, 0 turnovers

🔥 7-7 shooting, 2-2 from the line



He joins Domantas Sabonis as the only players in NBA history to record a triple-double with no turnovers while shooting 100 FG% and 100 FT%. pic.twitter.com/8Tsz6z2X4w — NBA (@NBA) 2024年12月31日

這是衛斯特布魯克生涯第201次「大三元」，也是第2次以百分百命中率完成紀錄，金塊教頭馬龍（Michael Malone）大讚「衛少」是準名人堂成員、史上最佳後衛之一，「我最欽佩他的一點還有，除了每天展現的領導力和韌性，他不會自負。」

「他到這裡只會一個理由，幫助我們贏下總冠軍，他恨透了輸球，這是我愛他的另一件事。」馬龍形容，衛斯特布魯克可以打造出一條正確的方向，樂意並行一同面對這種挑戰。