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NBA／風水輪流轉！騎士橫掃痛擊勇士 主帥亞特金森：從前東家學到很多
近況低迷的勇士遇上全聯盟戰績最好的騎士，過程中最多輸到26分，結局又是一場18分差的慘敗。
勇士本季兩次交手騎士均落敗，一共輸掉37分，而且連續兩個賽季都遭到橫掃。騎士曾經面對勇士吞下16連敗，如今雙方戰力天秤儼然已經傾斜。
挾此大勝，騎士戰績來到28勝4敗，其中面對西區球隊是取得8戰全勝。
柯爾（Steve Kerr）賽後談到騎士本季的強勁表現，讚美道：「他們讓我想起了我剛來灣區的那支勇士隊。」值得一提的是，率領騎士軍團來踢館的正是先前柯爾的左右手亞特金森（Kenny Atkinson）。賽後兩人也是相互擁抱致意。
亞特金森曾在柯爾身邊擔任3季的助理教練，包括見證勇士重返王座，奪得2022年總冠軍。倘若騎士能夠一路延續如此高檔的表現，亞特金森將有機會問鼎今年的年度最佳總教練獎項。
提到在勇士擔任助理教練的過程，亞特金森直言，這段經歷就像是自己完成了學業。「直到加入勇士團隊之前，我都不認為自己是一名成熟的教練，」亞特金森表示，「在那裡，我從最好的球員和最棒的教練身上學習到最好的東西。」
亞特金森也補充，自己從柯爾身上學習到執掌球隊所建立的「快樂文化」以及用人的直覺。「他讓每個人都能參與其中。」
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