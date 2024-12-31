NBA／「蟻人」又管不住嘴！本季屢爆粗口 累積罰款破700萬
灰狼隊當家球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）日前在賽後訪問中爆粗口，遭NBA罰款10萬美元（約台幣328萬）。本季目前為止愛德華已經遭到聯盟罰款4次，總計有23萬5000美元的罰金。
愛德華日前對陣火箭隊，在第4節剩餘23秒時飆進逆轉三分，率領灰狼上演逆轉秀，而蟻人則是在賽後訪問興奮到連噴3次髒話，主播一時之間也無法反應，只能笑笑帶過，後續慘遭聯盟罰款10萬美元。
本季愛德華已有4次因脫序言行而遭到NBA罰款，11月時，因在比賽中做出不雅手勢被罰3萬5000美元（約台幣114萬），12月變本加厲，單月被罰3次：月初對勇士隊發表不當言論，被罰2萬5000美元；22日同樣對戰勇士，因批評裁判被罰7萬5000美元；接續又是對火箭一役的三連噴。
NBA官方警告，對愛德華的罰款金額，只會有增無減，因為罰款會基於過往違規紀錄計算，若繼續有不當言行，將會越罰越多。
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