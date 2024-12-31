NBA／哈登關鍵罰球助快艇3連勝 一數據成「必勝密碼」

面對西區墊底且處於一波9連敗的鵜鶘，作客的快艇在下半場開始時還落後達14分，但靠著鮑威爾（Norman Powell）狂轟35分，加上哈豋（James Harden）在剩下17.9秒罰進重要兩分，快艇歷經苦戰反以116比113氣走鵜鶘。

快艇取得3連勝，戰績來到19勝13敗，排名挺進到西區第5，領先湖人0.5場勝差。至於鵜鶘則是苦吞10連敗，成為巫師和暴龍之後本季第3支出現兩位數連敗記錄的球隊；鵜鶘更在最近20場比賽中吞下19敗，勝率在全聯盟最差。

Norm for the lead and 35 on the night 🔥@LAClippers 110@PelicansNBA 108



Under 4 minutes left on NBA League Pass! pic.twitter.com/7LV8iZYlR0 — NBA (@NBA) 2024年12月31日

快艇先發5人聯手拿下100分，除了鮑威爾連6場拿到至少25分，哈登攻下27分4助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）20分16籃板4助攻，連續8場完成雙十，第10次單場至少15籃板也是僅次於唐斯（Karl-Anthony Towns）。

值得一提的是，哈登此戰12罰中10，本季當他單場命中至少10記罰球時，快艇戰績是11戰全勝，儼然成了球隊「必勝密碼」。

鵜鶘陣中以麥凱倫（C.J. McCollum）的33分為最佳，墨瑞（Dejounte Murray）13分10籃板8助攻6抄截；墨菲（Trey Murphy III）和瓊斯（Herbert Jones）各有18分進帳。