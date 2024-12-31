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NBA／轉隊後不是先討論戰術 湖人新同學：我先跟詹皇要裝備

聯合新聞網／ 綜合報導
從獨行俠到籃網，芬尼史密斯過往都要承擔防守詹姆斯的重任，這次終於當隊友了。 美聯社
從獨行俠到籃網，芬尼史密斯過往都要承擔防守詹姆斯的重任，這次終於當隊友了。 美聯社

湖人隊昨日2度交易羅素（D'Angelo Russell），從籃網手中得到31歲的3D側翼大將芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），過去9年都在場上嚴防詹姆斯（Lebron James），如今終於成為隊友。

芬尼史密斯很興奮，他入隊第一件事不是與詹皇討論場上的戰術跟其他事項，而是先拉下臉來跟「詹皇」要裝備跟球鞋。芬尼史密斯預計明日迎來穿上湖人球衣的初次亮相，他在受訪時說道：「我已經防守他9年了，這可能是我對他說過最多話的一次。」

「我只需要拉下臉來問他：『可以給我幾雙你的鞋子嗎』我們永遠不知道他什麼時候會退休，能在不用再跟他競爭的情況下，跟他討點小東西，這真是太有趣了。」

芬尼史密斯再分享道：「我已經克服了最難的部分：我開口問了，我已經克服內心的障礙。」並且透露，詹姆斯已經答應他的請求，「我覺得興奮，我又回到打充滿意義的籃球的狀況了。」

芬尼史密斯轉戰湖人，他打趣道自己要先跟詹皇要幾雙鞋子。 路透
芬尼史密斯轉戰湖人，他打趣道自己要先跟詹皇要幾雙鞋子。 路透

湖人官方宣佈，芬尼史密斯將穿上紫金17號球衣，米爾頓則會穿20號球衣。

NBA 湖人 詹姆斯

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