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NBA／哈特大三元聯手唐斯 尼克大破巫師8連勝到手

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈特(左)與唐斯聯手出擊。 美聯社
哈特(左)與唐斯聯手出擊。 美聯社

前一場歷經延長賽才靠著布朗森（Jalen Brunson）狂砍55分驚險擊敗巫師的尼克，今天雙方再度交手，尼克沒有再多給對手可乘之機，靠著先發五虎的強勢發揮，尼克在下半場徹底擊潰巫師防線，最終以126比106輕鬆過關。尼克本季對決取得3連勝優勢，雙方將在3月進行第4次交手。

近況出色的尼克收下8連勝，目前戰績來到23勝10敗，僅落後塞爾蒂克0.5場勝差。

前一戰尼克先發五虎一共豪取129分，此戰則是攜手攻下104分，只比巫師全隊少2分。唐斯（Karl-Anthony Towns）19投13中攻下32分13籃板，連兩場至少拿到30分10籃板，表現依舊強悍。

哈特（Josh Hart）更是繳出23分15籃板10助攻的全能數據，完成生涯9次大三元，排名尼克隊史第4多，僅次於佛雷瑟（Walt Frazier）的23次、雷理查森（Micheal Ray Richardson）的18次、古林（Richie Guerin）的16次。

和前一場火力四射相比，布朗森今天表現相對安靜許多，17投6中得到18分6助攻3籃板；阿努諾比（OG Anunoby）18分8籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）13分，兩人合計29投僅11中。尼克下半場團隊命中率達到52.2%，迫使巫師僅4成，比分最多拉開到21分，沒有落後過。

波爾（Jordan Poole）因傷持續缺陣，而休兵12場比賽的庫茲瑪（Kyle Kuzma）則是在今天回歸，替補上場21分鐘，拿到9分3籃板3助攻；身處交易流言的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），替補得到全隊最高22分。

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