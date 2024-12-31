NBA／莫蘭特右肩峰鎖骨關節一級扭傷 暫列為無限期缺陣

灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）日前在對鵜鶘的比賽中，因右肩受傷被迫提前退場。後續經過檢查，確認其傷勢為右肩峰鎖骨關節一級扭傷，目前已列入每週觀察名單，顯示無限期缺陣狀態，還沒有確切的回歸時間表。

莫蘭特的受傷發生在上週五對陣鵜鶘的比賽中，當時他試圖突破中鋒泰斯（Daniel Theis）的掩護，結果撞上對方後倒地並痛苦地捂著右肩。裁判最初判定進攻犯規，但在鵜鶘提出挑戰後，裁判改判掩護合法。莫蘭特隨即退場，留下25分7助攻的成績，球隊最終以132比124獲勝。

灰熊球團在週一公布診斷結果，表示莫蘭特為右肩峰鎖骨關節一級扭傷，目前無明確復出時間表，僅會每週觀察他的復原進度。

Ja Morant takes a hard hit on the screen from Theis



Going back to the locker room holding his neck pic.twitter.com/itAqSGcQYr — eric (@EricTweetsNBA) 2024年12月28日

莫蘭特本季場均21.2分7.9次助攻，在場上仍持續展現不可思議的上籃或灌籃動作，然而飛太高的結果，他因各種傷病至今已經缺席13場比賽。如今又面臨不確定的傷勢麻煩，更讓球團感到憂心。

目前灰熊戰績為22勝11敗，排名高居西區第2，對灰熊比較正面的消息是，在莫蘭特缺席的13場比賽中，球隊仍取得8勝5敗的成績，應付例行賽似乎還不成問題，但若想更上層樓，還是需要一個健康的莫蘭特。

這已經不是莫蘭特第一次因右肩問題缺席比賽。上個賽季，他因右肩盂唇撕裂提前結束賽季，今年1月接受手術修復治療，如今又傷到類似的部位，難免也引發更多疑慮。