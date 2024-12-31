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NBA／金塊粉碎爵士 約柯奇、衛少寫同場大三元

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇今天36分、23籃板、10助攻演出，完成本季第13次「大三元」。 路透
約柯奇今天36分、23籃板、10助攻演出，完成本季第13次「大三元」。 路透

用「大三元」寫日記的金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），今天面對爵士隊再有36分、23籃板、10助攻演出，完成本季第13次「大三元」，目前「大三元」紀錄保持人的隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也加入紀錄行列，繳出16分、10籃板、10助攻，聯手助金塊以132：121擊退爵士隊。

約柯奇是本季唯一「大三元」場次兩位數的球員，今天上半場打19分鐘已經有16分、10籃板、5助攻，第三節更狂拿17分，助隊打出單節34：23攻勢，從半場打完2分落後到98：89逆轉。

第四節4分17秒約柯奇傳球給衛斯特布魯克飛灌，第10個助攻出現，生涯第143次「大三元」達陣；今天先發上陣的衛斯特布魯克靠節末拉下第10個籃板，也締造生涯第201次「大三元」，持續推進聯盟最多「大三元」紀錄。

金塊不只有同場「大三元」難得紀錄產生，約柯奇23籃板寫本季新高，先發五人得分也都達到兩位數，替補的華森（Peyton Watson） 也貢獻13分，點點開花下踢館成功。

克拉克森（Jordan Clarkson）板凳出發攻下爵士最高的24分，塞克斯頓（Collin Sexton）22分。

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