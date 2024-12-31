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NBA／對前隊友羅素仍有恨 楊恩得知交易喊：別滾回洛杉磯
湖人隊昨天和籃網隊完成交易，湖人送羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3輪選秀權到籃網隊，換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及米爾頓（Shake Milton），消息一出，和羅素有恩怨的湖人前隊友楊恩（Nick Young）忍不住發聲，在社群上寫道「離開，別滾回洛杉磯」。
兩人恩怨要回溯到將近十年前，羅素2015年選秀會被湖人第二順位選中，當時楊恩已經在NBA征戰9個賽季，在第3個湖人賽季和羅素成為隊友。兩人原本有不錯交情，但2016年，羅素在楊恩不知情下錄下一段休息室的影片，內容是楊恩談對未婚妻以外的女性有興趣，這段影片之後曝光在八卦媒體上，讓湖人休息室氣氛尷尬。
羅素當時曾受訪表示，兩人玩在一起，會說很多玩笑話，這是一起「玩過頭出錯」的事件，他願意扛下所有錄製影片的責任，「但洩漏的人不是我。」
楊恩之後受訪曾表示，和羅素會私下解決狀況，兩人關係也有變好，會去解決這問題，「我無法永遠都生氣。」
兩人都在2017年休季期間離開洛杉磯，楊恩成為自由球員，羅素被交易到籃網；羅素去年又回到湖人，年末再被送去籃網，還勾起楊恩的「舊恨」。
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