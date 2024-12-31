NBA／生涯第2次獲單周最佳 馬克西成76人翻身強力發動機

費城76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）上周繳出場均32.3分8.7助攻4.7籃板的亮眼表現，幫助76人取得本季首度3連勝，獲選為東區單周最佳球員，這是他生涯第2次獲此殊榮。

馬克西在這波3連勝中，除了穩定的得分輸出外，三分球命中率達39.4%（33投13中），場均2.7次抄截，展現攻守俱佳的能力。在對陣衛冕軍塞爾蒂克的耶誕大戰中，他更砍下33分12助攻3抄截，成了致勝關鍵。

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander and Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 10 of the 2024-25 season (Dec. 23-29). pic.twitter.com/77bIBhXt10 — NBA Communications (@NBAPR) 2024年12月30日

此外，馬克西已經聯3場至少得到32分，追平生涯最長的連續30+得分紀錄，對馬刺的比賽中也完成個人生涯第600顆三分球，成為76人隊史第4位達成此里程碑的球員。

「馬克西本周表現令人印象深刻，他的得分和助攻對我們的勝利至關重要。他的回歸讓球隊的進攻更加流暢，也提升了整體的競爭力。」76人主帥諾斯（Nick Nurse）說道。

馬克西季初因腿筋傷勢缺席6場比賽，但他的回歸明顯改變了球隊的進攻節奏，其速度與進攻能力讓他能迅速帶動全隊攻勢，與安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）的組合逐漸顯現威力，特別是擋拆配合上，幫助76人在最近12戰拿下9勝，逐漸扭轉賽季初的低迷戰績。

「我之前就說過，請大家給我們一點時間，」馬克西談到三劍客之間的磨合時表示，「我們有很多新面孔，我受傷時好不容易找到一些節奏，卻被迫要停下來；我回來之後，安比德又受傷，我們不得不再次調整。但現在看起來一切正在慢慢到位，我們逐漸找到彼此的化學效應。」

Tyrese Maxey was the 🌟 at the top of the tree for Philly on #NBAXmas!



🎄 33 PTS

🎄 12 AST

🎄 3 STL

🎄 3 3PM



The 76ers are 8-3 in their last 11! pic.twitter.com/gPee22UXnF — NBA (@NBA) 2024年12月26日

除了進攻端的發揮外，馬克西本季在防守端的表現也有顯著提升，場均2.0次抄截寫下生涯新高；他不僅能透過速度來干擾對手，更懂得如何利用抄截快速轉換為進攻，讓76人在對手失誤中抓住機會，打出極有效率的反擊。

「教練一直要求我更積極地參與防守，爭搶籃板或是直接斷球，這讓我能夠快速推進，為隊友創造更多機會。」馬克西表示。

儘管安比德和喬治仍將扮演重要角色，但毫無疑問，馬克西的發揮與否，才是真正牽動76人能否殺出東區重圍的關鍵因子。

「我只是努力讓自己和球隊變得更好。」馬克西說道，「賽季還很長，但我們正朝著正確的方向前進。」