NBA／耶誕大戰觀戰人次寫5年新高 勇湖對決收視暴增511%

根據《美聯社》報導，聯盟與ESPN公布本年度5場的「耶誕大戰」收視率比預期來得好。以尼爾森（Nielsen）的調查數據，5場共13小時的賽事中，平均有535.5萬名觀眾收看，略高於最初預測。

聯盟表示，這是2019年以來，收視率最好的一次耶誕大戰，與去年相比，收視率提高了87%，其中馬刺隊對上尼克隊的比賽，是13年收視率最高的聖誕節午場比賽，平均觀眾是僅略低於500萬人，比去年成長101%。

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在與尼克的比賽崁下42分，創下馬刺隊史耶誕大戰紀錄。 路透

而收視率最高的一場比賽，毫無懸念的是柯瑞（Stephen Curry）與詹姆斯（LeBron James）上演的「勇湖對決」，平均觀看人數是790萬，在比賽結束時再創高峰，來到850萬，比去年同一時段增加了511%。

即便是由太陽隊與金塊隊上演的最後一場比賽，觀眾數也逼近390萬，同樣寫下該時段的耶誕節觀看紀錄。