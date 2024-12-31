NBA／被籃網交易到湖人 芬尼史密斯：墊底球隊到爭冠強權

湖人隊昨天和籃網隊完成交易，湖人將羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3輪選秀權，換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及米爾頓（Shake Milton），今天兩位紫金軍團新成員就已加入團隊，芬尼史密斯更形容，這筆交易不僅讓他從東岸到西岸，更讓他從幾乎戰績墊底的球隊來到有望爭奪冠軍的隊伍。

「這很有趣，有這機會為冠軍而戰，不僅僅是季後賽而已。在籃網，我們只是為晉級季後賽努力，在這裡，我們是試著去贏總冠軍，所以這是不同的態度和能量。」芬尼史密斯說。

芬尼史密斯和米爾頓都是隨籃網在奧蘭多時得知交易消息，兩人美國時間周日晚上飛到洛杉磯，隔天早上訓練雖沒下場但也到場熟悉新團隊，並等待交易正式完成、球員體檢等相關程序通過。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）和兩位球員都是舊識，他和芬尼史密斯曾在獨行俠當隊友，和米爾頓則是在76人隊合作過，用不同身份在湖人再聚首，他希望兩人都能在台灣時間明天和騎士隊的比賽披掛上陣。

瑞迪克提到，芬尼史密斯可以防守多個位置，讓球隊多一位防守者，外線能力也好，十分興奮新成員加入，米爾頓則有持球和得分能力，相信兩人加入對球隊的場上、場下都有加分效果。

兩位新成員加入時適逢湖人巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）40歲生日，芬尼史密斯把握時間自我介紹，他笑說過去曾防守詹姆斯9年，這次可能是第一次和聯盟巨星如此交談，甚至可以和詹姆斯要求一些裝備，「能問他一些事情很有趣，知道我明天不用再對抗他了。」