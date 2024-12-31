快訊

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

M1A2開箱／燃氣渦輪引擎、光膛砲 存活率增不當鐵棺材

喊卡！65歲排富免健保費急煞車 國民黨暫緩推動原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／被籃網交易到湖人 芬尼史密斯：墊底球隊到爭冠強權

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
芬尼史密斯表示被交易到湖人讓他有了爭冠機會。 法新社
芬尼史密斯表示被交易到湖人讓他有了爭冠機會。 法新社

湖人隊昨天和籃網隊完成交易，湖人將羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3輪選秀權，換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及米爾頓（Shake Milton），今天兩位紫金軍團新成員就已加入團隊，芬尼史密斯更形容，這筆交易不僅讓他從東岸到西岸，更讓他從幾乎戰績墊底的球隊來到有望爭奪冠軍的隊伍。

「這很有趣，有這機會為冠軍而戰，不僅僅是季後賽而已。在籃網，我們只是為晉級季後賽努力，在這裡，我們是試著去贏總冠軍，所以這是不同的態度和能量。」芬尼史密斯說。

芬尼史密斯和米爾頓都是隨籃網在奧蘭多時得知交易消息，兩人美國時間周日晚上飛到洛杉磯，隔天早上訓練雖沒下場但也到場熟悉新團隊，並等待交易正式完成、球員體檢等相關程序通過。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）和兩位球員都是舊識，他和芬尼史密斯曾在獨行俠當隊友，和米爾頓則是在76人隊合作過，用不同身份在湖人再聚首，他希望兩人都能在台灣時間明天和騎士隊的比賽披掛上陣。

瑞迪克提到，芬尼史密斯可以防守多個位置，讓球隊多一位防守者，外線能力也好，十分興奮新成員加入，米爾頓則有持球和得分能力，相信兩人加入對球隊的場上、場下都有加分效果。

兩位新成員加入時適逢湖人巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）40歲生日，芬尼史密斯把握時間自我介紹，他笑說過去曾防守詹姆斯9年，這次可能是第一次和聯盟巨星如此交談，甚至可以和詹姆斯要求一些裝備，「能問他一些事情很有趣，知道我明天不用再對抗他了。」

湖人 籃網

延伸閱讀

NBA／果然是神人！詹皇過40歲生日：若有心還能打5到7年

NBA／湖人交易迎接「3D」悍將 總管興奮：提升整體戰力

NBA／打一場就少一場！哈登要球迷珍惜詹姆斯、柯瑞

NBA／湖人有動作了！送羅素回籃網換主帥瑞迪克前隊友

相關新聞

NBA／果然是神人！詹皇過40歲生日：若有心還能打5到7年

美國時間12月30日歡慶40歲的湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），生日當天在球隊訓練時受訪提到，若自己...

NBA／被籃網交易到湖人 芬尼史密斯：墊底球隊到爭冠強權

湖人隊昨天和籃網隊完成交易，湖人將羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3輪選...

NBA／熱火火箭衝突後大開嘲諷 赫洛：被打爆的人難免會不爽

休士頓火箭隊的湯普森（Amen Thompson）今天比賽最後讀秒時刻和熱火隊的赫洛（Tyler Herro）在卡位時爆發衝突，兩隊球員瞬間湧入場上，場面一度混亂。 當下有4名成員遭到驅逐出場，

NBA／耶誕大戰觀戰人次寫5年新高 勇湖對決收視暴增511%

根據《美聯社》報導，聯盟與ESPN公布本年度5場的「耶誕大戰」收視率比預期來得好。以尼爾森（Nielsen）的調查數據，5場共13小時的賽事中，平均有535.5萬名觀眾收看，略高於最初預測。 聯

NBA／河村勇輝首度得分上雙 亞歷山大讚：技術成熟、籃球智商出色

在今日作客面對雷霆的比賽中，灰熊受到傷兵影響導致人手不足，臨時從發展聯盟召回了日本籍後衛河村勇輝。儘管灰熊最終慘敗，比賽早早淪為垃圾時間，但河村勇輝的表現卻讓人留下深刻印象。 河村勇輝出賽11分

NBA／溫班亞瑪轟34分但錯失追平罰球 灰狼2分驚險退馬刺

馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對灰狼隊轟下全場最高34分，但最後18秒錯失追平罰球，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。