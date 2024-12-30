快訊

濟州航空失事機長背景曝！累積飛行時數近7000小時 同事認「技術良好」

柯建銘揚言罷免韓國瑜！國民黨團回應「不容顛倒是非」：還立法院平靜

跨年夜低溫14度 元旦曙光難現「連2天全台有雨」

NBA／熱火火箭衝突後大開嘲諷 赫洛：被打爆的人難免會不爽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
赫洛(中)衝突過後持續嘲諷對手。 法新社
赫洛(中)衝突過後持續嘲諷對手。 法新社

休士頓火箭隊的湯普森（Amen Thompson）今天比賽最後讀秒時刻和熱火隊的赫洛（Tyler Herro）在卡位時爆發衝突，兩隊球員瞬間湧入場上，場面一度混亂。

當下有4名成員遭到驅逐出場，除兩位主角，還有格林（Jalen Green）、洛齊爾（Terry Rozier），加上火箭教練尤多卡（Ime Udoka）和助理教練沙利文（Ben Sullivan），以及之前就因不滿哨音被趕出場的范弗利特（Fred VanVleet），整場比賽總計有7人被驅逐。

據統計，這場比賽的驅逐人數在聯盟歷史上排名第3多，前兩名分別是2006年金塊尼克鬥毆事件的10人，以及奧本山宮大鬥毆的9人。只是就場面來說，此戰和這兩起衝突相比，只能說小巫見大巫。

熱火最終是以104比100拿下勝利，不過當事人赫洛在爆發衝突被拉開之後還不忘「補刀」，朝著湯普森說道：「回家吧，你們輸了！」接著補上一個燦爛的笑容。

赫洛與湯普森在最後時刻爆發衝突，兩隊球員瞬間湧入場上，場面一度混亂。 美聯社
赫洛與湯普森在最後時刻爆發衝突，兩隊球員瞬間湧入場上，場面一度混亂。 美聯社

之後接受媒體採訪時，赫洛談起這波衝突發生仍沒有停止嘲諷。「不過就是一場身體對抗較激烈的比賽。我猜是這樣啦，如果有人一直當著你的面得分、助攻，無所不能的時候，就是會發生這種事情。換成是我我也會生氣不爽。」

相關新聞

NBA／湖人有動作了！送羅素回籃網換主帥瑞迪克前隊友

湖人隊今天和籃網隊完成交易，湖人將羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3輪選...

NBA／熱火火箭衝突後大開嘲諷 赫洛：被打爆的人難免會不爽

休士頓火箭隊的湯普森（Amen Thompson）今天比賽最後讀秒時刻和熱火隊的赫洛（Tyler Herro）在卡位時爆發衝突，兩隊球員瞬間湧入場上，場面一度混亂。 當下有4名成員遭到驅逐出場，

NBA／河村勇輝首度得分上雙 亞歷山大讚：技術成熟、籃球智商出色

在今日作客面對雷霆的比賽中，灰熊受到傷兵影響導致人手不足，臨時從發展聯盟召回了日本籍後衛河村勇輝。儘管灰熊最終慘敗，比賽早早淪為垃圾時間，但河村勇輝的表現卻讓人留下深刻印象。 河村勇輝出賽11分

NBA／溫班亞瑪轟34分但錯失追平罰球 灰狼2分驚險退馬刺

馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對灰狼隊轟下全場最高34分，但最後18秒錯失追平罰球，...

NBA／湖人交易迎接「3D」悍將 總管興奮：提升整體戰力

美國職籃NBA洛杉磯湖人在詹姆斯迎來40歲的這天做出重大交易，送出以羅素為主的交易包，向籃網換來重要3D球員芬尼史密斯，...

NBA／打起來了！火箭、熱火打架6人遭驅逐 連教練都出場

熱火隊今天以104：100擊敗火箭隊，但比賽尾聲卻出現火爆場面，火箭湯普森（Amen Thompson）最後35秒和熱火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。