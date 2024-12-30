NBA／熱火火箭衝突後大開嘲諷 赫洛：被打爆的人難免會不爽
休士頓火箭隊的湯普森（Amen Thompson）今天比賽最後讀秒時刻和熱火隊的赫洛（Tyler Herro）在卡位時爆發衝突，兩隊球員瞬間湧入場上，場面一度混亂。
當下有4名成員遭到驅逐出場，除兩位主角，還有格林（Jalen Green）、洛齊爾（Terry Rozier），加上火箭教練尤多卡（Ime Udoka）和助理教練沙利文（Ben Sullivan），以及之前就因不滿哨音被趕出場的范弗利特（Fred VanVleet），整場比賽總計有7人被驅逐。
據統計，這場比賽的驅逐人數在聯盟歷史上排名第3多，前兩名分別是2006年金塊尼克鬥毆事件的10人，以及奧本山宮大鬥毆的9人。只是就場面來說，此戰和這兩起衝突相比，只能說小巫見大巫。
熱火最終是以104比100拿下勝利，不過當事人赫洛在爆發衝突被拉開之後還不忘「補刀」，朝著湯普森說道：「回家吧，你們輸了！」接著補上一個燦爛的笑容。
之後接受媒體採訪時，赫洛談起這波衝突發生仍沒有停止嘲諷。「不過就是一場身體對抗較激烈的比賽。我猜是這樣啦，如果有人一直當著你的面得分、助攻，無所不能的時候，就是會發生這種事情。換成是我我也會生氣不爽。」
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