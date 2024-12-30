NBA／河村勇輝首度得分上雙 亞歷山大讚：技術成熟、籃球智商出色

在今日作客面對雷霆的比賽中，灰熊受到傷兵影響導致人手不足，臨時從發展聯盟召回了日本籍後衛河村勇輝。儘管灰熊最終慘敗，比賽早早淪為垃圾時間，但河村勇輝的表現卻讓人留下深刻印象。

河村勇輝出賽11分鐘，5投4中包含三分球3投2中，攻下10分3籃板3助攻，NBA生涯首度得分達雙位數；身高僅172公分的他，在NBA的總得分已經累積24分，追平216公分高的周琦，實屬難得。

河村勇輝是在球隊大幅落後的情況下獲得上場機會。甫登場就以一記「不看人地板傳球」助攻隊友灌籃引發場邊驚呼，之後中距離跳投得手，又連續投進兩記三分球，加上突破過人上藍。如此表現更得到雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的高度評價。

河村、グリズリーズにて対サンダー戦の第4Qに出場。

NBAキャリア初の二桁10得点を含むハイライト✨



11分1秒出場

FG 4/5 (3P 2/3) で10得点

3リバウンド 3アシスト

果敢なアタックに課題のスリーポイントも確実に沈めた河村さん、凄ぇぜ‼️#河村勇輝 #YukiKawamura@NBAJPNpic.twitter.com/YsUWOWrXqm — CARTER_AF1 (@carter_AF1) 2024年12月30日

「他是一名非常優秀的球員，上場短短時間就拿到10分3籃板，代表他技術十分成熟，對比賽理解也很深。就算身材不突出，他也證明了只要有足夠的『籃球智商』和技術，就能夠在任何地方打球。」亞歷山大稱讚道。

另一位雷霆主力悍將威廉斯（Jalen Williams）同樣也讚賞了河村勇輝的膽識，「他確實是一位很不錯的球員。」威廉斯說。

這是河村勇輝在NBA的第15場出賽，過去一段時間他都在發展聯盟打球，日前他才在比賽中砍進7記三分球，拿到生涯次高23分。