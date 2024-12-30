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NBA／打起來了！火箭、熱火打架6人遭驅逐 連教練都出場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

熱火隊今天以104：100擊敗火箭隊，但比賽尾聲卻出現火爆場面，火箭湯普森（Amen Thompson）最後35秒和熱火赫洛（Tyler Herro）卡位時起衝突，兩隊差點出清板凳，造成6名成員遭到驅逐出場，除兩位主角，火箭教練尤多卡（Ime Udoka）和助教也被吹出場，總計這場比賽共有7位隊職員被驅逐。

比賽尾聲的衝突中，赫洛被湯普森跩到地上，當時熱火以99：94領先；一陣混亂中兩隊都有板凳球員和教練進場，最終裁判判定赫洛和湯普森都出場，火箭球員格林、總教練尤多卡和助理教練沙利文（Ben Sullivan），以及熱火洛齊爾（Terry Rozier）也被驅逐。

在最後的火爆場面前，范弗利特（Fred VanVleet）最後47秒因不滿裁判判決，成為第一位被吹出場的球員。

范弗利特第四節8分10秒上籃得手後還曾助隊取得92：85領先，但火箭接續11投全落空，讓熱火把握機會逆轉，儘管全場攻下最高27分外帶9助攻的赫洛最後時刻出場，沒改變熱火奪勝結果。

赫洛提到衝突時表示，這就是球場會發生得情況，他也承認「我動怒了」。

布魯克斯（Dillon Brooks）今天攻下火箭最高的22分，被驅逐的格林19分、板凳出發的湯普森5分。

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