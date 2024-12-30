NBA／4天跑3城！雷霆痛宰殘陣灰熊 11連勝創隊史第2長紀錄
4天內輾轉3座城市的雷霆，絲毫不見疲態，今天面對陣容殘缺的灰熊，雷霆快刀斬亂麻，上半場在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領之下火力四射，打得對手難以招架，取得巨大的26分領先優勢，幾乎宣告比賽落幕。
雷霆陣中7人得分上雙，最終以130比106痛宰灰熊，取得11連勝，寫下隊史第2長連勝紀錄，僅次於2012-13年的12連勝。
「我們在防守端充滿能量，要知道這是我們在最近4天裡面所造訪的第3座城市了，所以我不認為這是理所當然，無論是精神上還是身體上。我們的球員能夠維持48分鐘高水準的對抗，這是很了不起的。」雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）賽後稱讚了球隊表現。
持續朝年度MVP邁進的亞歷山大又飆出35分7助攻6籃板4阻攻，個人已經連續27場至少拿到20分，表現依舊強勢；特別是上半場，亞歷山大一人獨拿23分，也是雷霆能夠早早取得穩定領先優勢的關鍵。
威廉斯（Jalen Williams）貢獻14分10籃板8助攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分9籃板6助攻3阻攻；在比分大幅拉開的情況下，雷霆替補球員表現同樣強悍，4人得分達雙位數。
這場比賽雷霆持續發揮防守強度，讓灰熊命中率僅有38.1%，出現多達21次失誤；至於雷霆本身則是傳出35次助攻。「我們非常無私，這就是我們打球的方式。當我們打出最佳狀態時，所有人都能參與到進攻之中。」威廉斯說。
灰熊一口氣少了莫蘭特（Ja Morant）、艾爾達瑪（Santi Aldama）、史馬特（Marcus Smart）、新秀中鋒周志豪（Zach Edey）、克拉克（Brandon Clarke）等球員，人手極度短缺，甚至還把河村勇輝從發展聯盟叫回來。
貝恩（Desmond Bane）拿下22分9籃板4助攻，不過傑克森（Jaren Jackson Jr.）狀態低迷，17投僅3中得到13分5籃板4助攻；至於河村勇輝則是上場11分鐘，5投4中包含兩記三分球，拿到10分3助攻3籃板。
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