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NBA／克服21分落後！安東尼1.3秒致勝上籃 魔術逆轉籃網

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安東尼切入突破上演致勝一擊。 路透社
安東尼切入突破上演致勝一擊。 路透社

最多落後21分的魔術隊，今天再度施展神奇魔法，面對籃網隊的第四節打出34：18攻勢，包括安東尼（Cole Anthony）最後1.3秒的致勝上籃，率隊以102：101逆轉，在傷了一群主力戰將下仍收獲勝場。

魔術原本就少了主將班切羅（Paolo Banchero）和F・華格納（Franz Wagner），M・華格納（Moritz Wagner）又因左膝十字韌帶撕裂、本季提前報銷，不過美國時間12月21日M・華格納受傷的比賽，魔術在落後熱火隊25分下演出神奇逆轉勝。

今天就像複製出戰熱火的劇本，魔術第三節最多以50：71落後、第四節一度差距17分下，席爾瓦（Tristan da Silva）挺身而出，他第四節獨拿13分率隊開啟追分模式，加上安東尼關鍵一擊，籃網湯瑪斯（Cam Thomas）又錯過絕殺出手，讓魔術驚濤駭浪中收下勝利。

安東尼成今天的魔術奇兵，他上半場沒有出賽，全場拿下10分都集中在後兩節；席爾瓦贊助21分，畢塔吉（Goga Bitadze）貢獻19分、11籃板和5助攻。

剛把芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及米爾頓（Shake Milton）送去湖人的籃網，今天湯瑪斯從板凳出發攻下全隊最高25分，威爾森（Jalen Wilson）貢獻16分，包括最後6.2秒的兩罰俱中後1分超前，無奈錯過勝場，吞下近9戰的第7敗。

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