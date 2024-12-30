NBA／打一場就少一場！哈登要球迷珍惜詹姆斯、柯瑞

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和湖人隊詹姆斯（LeBron James）今年帶來精彩耶誕大戰，收視率是近5年新高，不只詹姆斯說自己和柯瑞是聯盟優勢之一，哈登（James Harden）受訪時也提醒球迷，擁抱並珍惜這些頂級球星「打一場少一場」的珍貴時刻。

詹姆斯美國時間明天就要滿40歲，柯瑞也已36歲，兩人都已經進入職業生涯尾聲，35歲的哈登接受美國《運動畫刊（Sports Illustrated）》時就透露，和柯瑞在「耶誕大戰」後有提到這場比賽，「我們都愛比賽，不過時間老人是無法擊敗的，我想詹姆斯可能也有同樣感受。」

「我們都很愛籃球賽，這是我們整個生命投入的事情，我們也很擅長，現在我們只是有些小傷病，如果你還年輕可能不會遇到，這很怪，但這就是生活一部分。」哈登表示，面對現狀，球員本身能做的事情就是接受並繼續努力，「我希望球迷能享受，且擁抱和珍惜這些珍貴時刻，因為當像我們這樣的球員離開，就再也看不到了。」

哈登希望球迷不要將球星表現視為理所當然，畢竟今年已是詹姆斯征戰的第22個賽季，他場均仍有23.5分、7.9籃板和9.0助攻，命中率將近5成的驚人表現；進行生涯第16個賽季的柯瑞，場均出賽31.3分鐘也有22.5分、4.8籃板和6.5助攻數據，招牌的外線命中率仍有4成06。