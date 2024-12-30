快訊

凌晨2點錢就送到…沈慶京借到1億元交保金 律師剛現身北院領繳款單

柯文哲7千萬交保…黃國昌批北檢只給2條路 賴總統把手伸進司法

鄭文燦涉貪再出庭…500萬關鍵3時間點 與廖家父子說法矛盾一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／有黑歷史！愛德華飆髒話再領到「6位數」美元罰單

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
愛德華因賽後接受場邊電視訪問發言被聯盟視為「使用褻瀆語言」，領到一張10萬美金（約328萬新台幣）罰款。 路透
愛德華因賽後接受場邊電視訪問發言被聯盟視為「使用褻瀆語言」，領到一張10萬美金（約328萬新台幣）罰款。 路透

灰狼隊當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）再度「禍從口出」，他因賽後接受場邊電視訪問發言被聯盟視為「使用褻瀆語言」，領到一張10萬美元（約328萬新台幣）罰款。

這已經是愛德華12月領到的第3張罰單，月初碰勇士隊因飆髒話被聯盟罰款25000美元，上周再碰勇士吞敗後批評裁判且用不雅詞彙，遭罰款75000美元。聯盟這次提高罰款金額到6位數，部分原因也是因為愛德華受訪使用不當言詞的「黑歷史」。

愛德華被罰款的比賽是上周末113：112險勝火箭隊後，他賽後場邊受訪沒有修飾就噴出好幾句髒話，讓他得再付出罰金。

不只12月的3張罰單，愛德華11月出戰國王時對球迷動怒，已經領過一張35000元的罰單，本季罰金已經累積到23萬5000美元（約771萬新台幣），不過他本季才和灰狼簽下5年2.44億美元的頂級合約，本季身價達到4220萬美元，罰金和薪水相較只是小意思。

愛德華 灰狼

延伸閱讀

NBA／20比4猛轟！愛德華致勝三分球擊落火箭 灰狼瘋狂逆轉秀

NBA／耶誕大戰將登場 溫班亞瑪、愛德華首度參賽

NBA／12月第二份罰單！愛德華噴裁判代價245萬

NBA／怒批灰狼貧攻問題！愛德華心態炸裂怨「每次切入都有4人堵我」

相關新聞

NBA／湖人有動作了！送羅素回籃網換主帥瑞迪克前隊友

湖人隊今天和籃網隊完成交易，湖人將羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3輪選...

NBA／打一場就少一場！哈登要球迷珍惜詹姆斯、柯瑞

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今年帶來精彩耶誕大戰...

NBA／主帥布朗遭解雇不感到內疚 福克斯坦言：原以為會合作很久

沙加緬度國王在昨天（28日）突然宣布解雇總教練布朗（Mike Brown），這一消息震驚了各界，也讓國王球員措手不及。當家球星福克斯（De'Aaron Fox）事後才得知此事，他坦言對這個決定感到意外

NBA／76人回神！近12戰奪9勝 安比德：我們能抗衡任何強隊

費城76人在客場以114比111擊敗猶他爵士，拿下本季首次3連勝。陣中主力球星安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）各拿下32分，兩人一共獲得23次罰球機會，遠多過爵士團

NBA／庫明加連兩場砍34分！施羅德關鍵罰球 勇士終於贏球了

近期15戰僅2勝的勇士隊今日重整旗鼓，潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）連兩場狂砍34分，表現壓倒杜蘭特...

NBA／有黑歷史！愛德華飆髒話再領到「6位數」美元罰單

灰狼隊當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）再度「禍從口出」，他因賽後接受場邊電視訪問發言被聯盟視為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。