NBA／有黑歷史！愛德華飆髒話再領到「6位數」美元罰單

灰狼隊當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）再度「禍從口出」，他因賽後接受場邊電視訪問發言被聯盟視為「使用褻瀆語言」，領到一張10萬美元（約328萬新台幣）罰款。

這已經是愛德華12月領到的第3張罰單，月初碰勇士隊因飆髒話被聯盟罰款25000美元，上周再碰勇士吞敗後批評裁判且用不雅詞彙，遭罰款75000美元。聯盟這次提高罰款金額到6位數，部分原因也是因為愛德華受訪使用不當言詞的「黑歷史」。

愛德華被罰款的比賽是上周末113：112險勝火箭隊後，他賽後場邊受訪沒有修飾就噴出好幾句髒話，讓他得再付出罰金。

不只12月的3張罰單，愛德華11月出戰國王時對球迷動怒，已經領過一張35000元的罰單，本季罰金已經累積到23萬5000美元（約771萬新台幣），不過他本季才和灰狼簽下5年2.44億美元的頂級合約，本季身價達到4220萬美元，罰金和薪水相較只是小意思。