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NBA／湖人有動作了！送羅素去籃網換基德前隊友

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羅素近7個半季來第5次因交易轉換東家。 路透
羅素近7個半季來第5次因交易轉換東家。 路透

湖人隊今天和籃網隊完成交易，湖人將羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3輪選秀權，換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及米爾頓（Shake Milton），其中芬尼史密斯還曾是湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）隊友。

湖人給籃網的選秀權分別是2027年、2030和2031年的第二輪選秀權，2015年選秀會進入NBA的羅素則是近7個半季來第5次因交易轉換東家。

28歲的羅素本季場均上場26.3分鐘，繳出12.4分、2.8籃板、4.7助攻，他曾在2017到19賽季效力籃網，19年還首度入選明星賽，也是生涯目前唯一一次，如今透過交易將再披上布魯克林戰袍。

湖人透過交易換來31三的「3D」球員芬尼史密斯，本季他場均有10.4分、4.6籃板，外線命中率達4成35，防守功力也有目共睹。

湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）透過聲明中表示，透過交易換來有身體素質、韌性和優秀投籃能力的芬尼史密斯，以及有組織能力的米爾頓，很高興能讓球迷看到這兩位球員穿上紫金戰袍，同時也感謝羅素的付出。

瑞迪克球員生涯最後一季在獨行俠隊時，和芬尼史密斯當過隊友，這幾交易讓兩人重逢，也讓籃網之後7年有多達31個選秀權，包括15個第一輪選秀權和16個第二輪選秀權；月初籃網剛把施羅德（Dennis Schroder）交易到勇士，換到3個第二輪選秀權。

湖人 籃網 羅素

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