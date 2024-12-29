NBA／主帥布朗遭解雇不感到內疚 福克斯坦言：原以為會合作很久

沙加緬度國王在昨天（28日）突然宣布解雇總教練布朗（Mike Brown），這一消息震驚了各界，也讓國王球員措手不及。當家球星福克斯（De'Aaron Fox）事後才得知此事，他坦言對這個決定感到意外，但強調自己不會為此感到內疚，認為這是NBA工作的本質。

根據報導，在被活塞「四分打」擊倒後，布朗原本仍正常帶隊進行訓練，並且接受了媒體採訪，準備前往洛杉磯備戰即將對湖人的比賽。當部分球員與工作人員已經登機時，布朗卻接到總管麥克乃爾（Monte McNair）的通知，得知自己被解雇。這一時間點引發廣泛爭議，前國王總教練、現任金塊教頭馬龍（Michael Malone）甚至批評國王此舉「很沒品」。

福克斯在接受採訪時表示，自己對布朗被解雇感到驚訝，並在事後才得知消息。對於媒體提問球員是否會因此感到壓力或是內疚時，他表示：「我們都知道我們的工作性質。你隨時可能被交易、釋出、裁掉或解雇，無論什麼情況。我不會用『內疚』這個詞，但這就是我們工作的本質。」

福克斯是在2017-18年加入國王，當時總教練是耶格，之後又經歷了華頓、簡崔和布朗3任主帥；自從拉納戴夫（Vivek Ranadive）買下國王之後，12年來已經多達7名總教練被解除職務。

I asked De’Aaron Fox is there any pressure or guilt the players feel after the front office dismissed head coach Mike Brown:



“We all know the job that we have. You can be traded at any point, released, cut, fired or whatever it may be. I wouldn’t use the word guilt, but that’s… pic.twitter.com/MpkE5c5XyT — Kirsten Moran-Kellar (@kirstenlizmoran) 2024年12月28日

福克斯坦言，布朗今年夏天續約時，球隊上下都以為彼此會合作更久，但這是管理層所做出的決定。他補充道：「即使如此，他還是會得到薪水。這就是身為NBA球員或教練的好處，這些事情可能會發生，但合約是有保障的。」布朗在今夏才和國王簽下3年3000萬美元的延長合約。

國王球員蒙克（Malik Monk）則是感謝布朗：「他帶來的能量與對比賽的熱情令人難忘。他從不把任何事情視為理所當然，我會想念他。」

助理教練克里斯蔕（Doug Christie）暫時接任國王代理總教練職位。目前國王內外交迫，正處於一波6連敗。