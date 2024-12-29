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NBA／布朗突然被解雇非國王老闆主導？美媒曝是總管下決定

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗(左)與球隊總管麥克乃爾 美聯社
布朗(左)與球隊總管麥克乃爾 美聯社

國王總教練布朗（Mike Brown）突然被解雇的消息引發各界熱議，目前球隊暫由助理教練克里斯蒂（Doug Christie）接替，不過在今天作客洛城的比賽中，國王再度敗給少了詹姆斯（LeBron James）的湖人，本季4次交手全都落敗，同時近期則是吞下6連敗。

布朗是在2022年正式接掌國王，2023年率領球隊打破17年無緣季後賽的魔咒，首輪也和勇士展開7場生死大戰，展現出未來更美好的全新氣息。布朗也因此全票獲選年度最佳總教練，成為史上第一人。

直到被解雇為止，布朗例行賽取得107勝88敗的成績，今年夏天甚至才和球隊完成3年3000萬美元的延長合約，如今卻因開季表現不如預期，在搭飛機前往客場途中就收到自己被開除的消息。

國王老闆拉納戴夫(左)與總管麥克乃爾。 路透社
國王老闆拉納戴夫(左)與總管麥克乃爾。 路透社

根據美國媒體報導，決定炒掉布朗的並非老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive），而是球隊總管麥克乃爾（Monte McNair）；在布朗獲得年度最佳總教練的那一年，麥克乃爾也奪下了年度最佳行政人員獎。消息指出，拉納戴夫對於麥克乃爾的管理階層十分信任和支持。

消息人士透露，布朗在記者會上的嚴厲批評開始讓部分球員感到厭煩，這種緊張氣氛可能是他被突然解雇的原因之一。而布朗在國王慘遭活塞「四分打」逆轉吞敗後曾經重批陣中球星福克斯（De'Aaron Fox）。

福克斯近期傳出考慮要離開沙加緬度的傳聞，引起許多交易流言遐想。在敗給活塞之後的記者會上，福克斯語氣冷淡草草結束了訪談，後續有媒體注意到布朗在周五的訓練中曾和福克斯進行過長談，過沒多久，布朗就被開除了。

自從買下國王隊之後，拉納戴夫一直都有頻頻更換總教練的歷史，12年來已經多達7名總教練被解除職務，克里斯蒂將是第8位接手的主帥。外電曾提到，國王首席運營長馬蒂娜（Matina Kolokotronis）在組織內部極具影響力，她是克里斯蒂的支持者。

福克斯(左)近期傳出交易流言，與布朗之間的關係也趨於緊張。 美聯社
福克斯(左)近期傳出交易流言，與布朗之間的關係也趨於緊張。 美聯社

報導指出，儘管球團內部堅持解雇布朗是制服組的決定，而非老闆主導；但在國王連敗期間，拉納戴夫的不滿情緒顯然早已經持續累積；在主場宛如災難般地輸給活塞，無疑是點燃了最後的怒火。

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