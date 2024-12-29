NBA／76人回神！近12戰奪9勝 安比德：我們能抗衡任何強隊

費城76人在客場以114比111擊敗猶他爵士，拿下本季首次3連勝。陣中主力球星安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）各拿下32分，兩人一共獲得23次罰球機會，遠多過爵士團隊，成了球隊能夠驚險取勝的關鍵。

開季戰績跌落谷底的76人，最近12場比賽搶下9勝，戰績來到12勝17敗，據黎東區第10名的活塞僅有半場勝差，與第6名的老鷹也僅有3.5場勝差，有望持續提升。

安比德繳出32分5籃板4助攻4抄截3阻攻的全能表現，關鍵時刻多次站上罰球線穩定軍心。他在第二節開始找到進攻節奏，單節拿下8分，幫助76人逐漸拉近比分。至於馬克西則延續耶誕大戰的火熱手感，第二節獨取13分，並在末節與安比德多次透過擋拆配合高效率取分，進一步助隊奠定勝局。

馬克西全場同樣砍下32分，外加6助攻，他在第四節中段命中重要三分球，讓76人得以超前。「當我們兩人都能找到節奏時，對手很難防守我們的進攻搭配，」馬克西賽後表示，「我們會繼續努力成為球隊穩定的得分來源。」

Philly's duo scores 32 points apiece to lift the @sixers over Utah!



🔔 Embiid: 32p, 5r, 4a, 4s, 3b

🔔 Maxey: 32p, 6a, 2s, 5 threes



3 straight wins for The City of Brotherly Love! pic.twitter.com/aFkvxrRKRE — NBA (@NBA) 2024年12月29日

總教練諾斯（Nick Nurse）則說：「馬克西和安比德的組合非常危險，兩人既有投籃能力，也有速度與身材的結合，讓球隊能在關鍵時刻保持穩定。」

喬治（Paul George）此戰雖只得到13分，但他在防守端貢獻卓著，單在上半場就完成4次抄截，全場一共5次，帶動球隊多次快攻反擊。除此之外，喬治的生涯三分球命中數也累積到2291顆，超越傳奇球星卡特（Vince Carter），排名躍居史上第9。

「喬治的防守讓我們能夠在一些關鍵時刻限制對手，他的快速反應與閱讀能力為我們創造了不少快攻機會。」諾斯說。

Congrats to @Yg_Trece of the @sixers for moving into 9th on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/qKuxA7eZTK — NBA (@NBA) 2024年12月29日

馬卡南攻下爵士全隊最高的22分，塞克斯頓（Collin Sexton）獲得21分，替補席上的新秀森薩博（Brice P. Sensabaugh）也有20分進帳。然而，爵士全場失誤多達20次，並在比賽末段錯失幾次關鍵機會，最後以3分之差飲恨。

76人近期正處於客場6連戰之旅，接下來將面對拓荒者、國王、勇士、籃網和太陽、巫師和鵜鶘等隊，皆是聯盟後段班或是近況不穩的球隊，76人有機會累積勝場數。

諾斯對於目前球隊的表現感到滿意，但也強調必須抓住這段相對輕鬆的賽程。「我們需要在這樣的比賽中把握機會，不斷建立化學反應，為接下來更大的挑戰做好準備。」

「我們開局發揮不理想，但只要大家保持健康，團結一心，就足以跟任何一支強隊抗衡。」安比德說。