NBA／穆雷擺脫低迷創得分新高 金塊主帥力挺：關手機別管批評

金塊後衛穆雷（Jamal Murray）在今日對陣底特律活塞的比賽中，砍下本季新高的34分，帶領球隊以134比121取勝，終結近期爭議聲浪，也讓金塊的戰績提升至17勝13敗。賽後，總教練馬龍（Michael Malone）公開力挺穆雷，表示他依然是金塊奪勝的關鍵人物。

穆雷全場投籃21投12中，包括三分球7投4中，罰球6罰5中，並貢獻5籃板、5助攻、3阻攻與1抄截。第三節成為他的表演舞台，單節攻下21分，幫助金塊拉開比數，從而掌控比賽局勢。約柯奇（Nikola Jokic）此役也有37分9籃板8助攻的穩定輸出，再加上波特（Michael Porter Jr.）的26分，三人合力貢獻97分。

談到自己的表現，穆雷表示：「我當然希望每晚都能命中更多投籃，但即使手感不好，我仍能以其他方式影響比賽。我知道自己有能力幫助球隊，我只專注於自己的比賽，外界怎麼說並不重要。」

Denver's duo combines for 71 PTS in the @nuggets home victory!



Jokić: 37p, 9r, 8a, 4 threes, 64.7% shooting

Murray: 34p (21 in 3Q), 5r, 4a, 3b, 57.1% shooting pic.twitter.com/OLjAkFsFTI — NBA (@NBA) 2024年12月29日

對於外界批評穆雷開季表現不佳的聲浪，馬龍教練表示：「每個人都對穆雷的表現嚴厲批評，施加極大壓力，這對他沒有幫助。他非常在意比賽，想要打得更好，幫助球隊。他的心態是正確的，我們需要支持他。」

馬龍還開玩笑說：「我常告訴球員們，不要看手機，也不要在乎外界的評論。我對穆雷的信任從未動搖，他是這支球隊的重要基石。」

穆雷開季以來處於慢熱狀態，但最近7場比賽已經有6場得分超過20分，顯然手感逐漸回溫。馬龍認為穆雷已展現出明星球員的實力，並表示：「一個充滿侵略性的穆雷，能將我們的球隊帶到另一個層次。」

金塊接下來將前往猶他挑戰爵士，結束本季2024年的賽程。在賽季即將進入下一階段時，穆雷的狀態回升對金塊意義重大。他的穩定發揮不僅是球隊進一步爭奪西區席次的關鍵，也將直接影響金塊在季後賽的競爭力。

馬龍教練強調：「我們支持穆雷，也相信他能再次成為金塊的致勝關鍵。」