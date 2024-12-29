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NBA／亞歷山大連26場破20分 雷霆輕取黃蜂豪取10連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大率領雷霆收下10連勝。 法新社
亞歷山大率領雷霆收下10連勝。 法新社

面對沒有小鮑爾（LaMelo Ball）和米勒（Brandon Miller）的殘缺黃蜂，西區龍頭雷霆沒有放過進補的好機會，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）分別都有20分以上的進帳，搭配哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的雙十演出，在客場以106比94拿下勝利。雷霆取得10連勝，並以25勝5敗穩居西區第一。

亞歷山大全場15投8中，三分球6投僅1中，仍攻下全隊最高的22分，外帶6助攻與2抄截，他已經連續26場得分至少拿到20分；威廉斯貢獻20分6助攻，哈爾特斯坦進帳12分15籃板4助攻。

多特（Luguentz Dort）、卡盧索（Alex Caruso）和華勒斯（Cason Wallace）3位主要輪替此役都休兵，但遞補上來的威金斯（Aaron Wiggins）拿下17分，米契爾（Ajay Mitchell）也有10分5籃板4助攻的表現，顯現陣容深厚戰力。

雷霆此役三分球38投僅10中，命中率只有26.3%，但在防守端成功壓制黃蜂；雷霆首節就取得雙位數領先，第三節一度將分差擴大至20分。布里吉斯（Miles Bridges）得到全隊最高的19分與10籃板，但外線手感冰冷，三分球8投中1。

儘管黃蜂在比賽末段試圖追分，但雷霆憑藉穩定發揮，未讓對手將分差縮小至10分以內，最終成功鎖定勝局。

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