NBA／庫明加連兩場砍34分！施羅德關鍵罰球 勇士終於贏球了
近期15戰僅2勝的勇士隊今日重整旗鼓，潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）連兩場狂砍34分，表現壓倒杜蘭特（Kevin Durant）的31分，勇士隊也以109：105擊敗太陽隊，終止3連敗。
庫明加昨天單場得分34分寫下生涯新高，不過勇士隊仍輸給快艇隊，今日庫明加延續好手感，從板凳出發打了34分鐘，全場20投12中、包含2顆三分球，另有9籃板、3助攻，得分再次追平新高。
勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green ）昨日輪休，今天雙雙歸隊，柯瑞投進4顆三分球、得22分是勇士次高，格林則是第2節的3顆三分球緊咬對手，全場拿下16分。
勇士首節一度領先，但第2局杜蘭特開始發揮，讓太陽隊在上半場打完反領先4分，下半場兩隊瘋狂拉鋸，直到末節庫明加的罰球幫助勇士領先後，後續成功守住勝利。
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