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NBA／獨行俠、太陽「拳上」3人都遭禁賽 馬歇爾最重
獨行俠隊與太陽隊昨日在場上爆發肢體衝突，太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）、獨行俠隊前鋒馬歇爾（Naji Marshall）今日都收到禁賽處分，華盛頓（P.J. Washington）也因擴大紛爭遭禁賽。
昨日的衝突發生在第三節剩9分鐘左右，諾基奇在禁區單打出肘攻擊獨行俠中鋒葛佛（Daniel Gafford），被抓進攻犯規後不停抱怨，馬歇爾上前挑釁諾基奇，諾基奇怒揮馬歇爾頭部，馬歇爾也回擊諾基奇一拳，之後華盛頓加入推了諾基奇一把，三人都被驅逐出場。
馬歇爾甚至後續回到室內還想找諾基奇理論，今天遭到禁賽4場、不支薪，而諾基奇則是禁賽3場、不支薪，華盛頓情節相對輕微，禁賽1場不支薪，三人都從今天開始執行禁賽。
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