NBA／國王電話炒教頭 金塊主帥批沒品

國王隊開季至今戰績不佳，球隊昨天決定開除總教練布朗，然而被炒魷魚前才剛帶隊完成訓練及採訪任務，準備移動到客場時才收到驚愕消息，金塊隊總教練馬龍也幫忙出聲：「不只沒品、更是沒種」，痛批前東家。

布朗在二○二二至二三年賽季接下國王兵符，幫助國王結束史上最長的十六年季後賽乾旱，也奪得個人生涯第二座年度最佳教練，然而這賽季國王雖補強德羅展，開季至今卻僅十三勝十八敗，在西區排名倒數第四。

國王前天對上活塞隊的比賽，在第四節領先雙位數下、卻被對手以戲劇性「四分打」逆轉，苦吞五連敗，隔天國王在布朗幫助球隊完成訓練，並接受媒體訪問後，準備搭機作客湖人隊時，才突然接到電話得知被開除。

曾效力國王的馬龍跳出來打抱不平，「我當年也是被同一個人開除，讓我不爽的是，他們才吞下苦澀一敗，結果在他要去洛杉磯時打電話給他，沒品，沒種」。

馬龍在二○一三至一四年賽季擔任國王總教練時，戰績僅廿八勝五十四敗遭開除，不過下個賽季轉戰金塊至今，已累積七四七勝四四○敗，並曾率領金塊奪下隊史首冠。

只不過，今年金塊成績在中段班徘徊，昨天即使約柯奇繳出廿七分、十四籃板、十三助攻的「大三元」，卻還是以一三五比一四九輸球，讓騎士隊奪得六連勝、戰績廿七勝四敗，馬龍也批自家球員：「五個人在場上面面相覷，卻不說話」。