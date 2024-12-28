NBA／伴隨火箭27年！資深記者退休 尤多卡贈比賽球祝福

《休士頓紀事報》資深記者費根（Jonathan Feigen）在個人社群上宣佈，今天將是他媒體生涯工作的最後一天，正式宣告退休。

「好吧，這最終還是發生了。今天是我在《休士頓紀事報》工作的最後一天，我要感謝的人很多，我無法在這裡或今天的專欄中全部表達出來，感謝我的導師、同事，更重要的是讀者。」費根寫道

由於費根長年報導火箭隊相關消息，火箭官方也表達了對於這位資深媒體人的感謝與祝福，主帥尤多卡（Ime Udoka）更是把今天對灰狼的比賽用球贈送給他作為退休紀念。

費根獲贈今天火箭灰狼之戰的比賽球。圖截自X

費根報導火箭新聞長達27個賽季，累積超過2000場例行賽，以及22次季後賽的系列賽；生涯經歷過歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的冠軍時期、姚明與麥格瑞迪（Tracy McGrady）的連線，以及哈豋（James Harden）轉戰休士頓後的年度MVP之旅等。

此外，費根還在《休士頓紀事報》發表過近22000篇文章，更新火箭相關X推文超過73000則。

火箭官方發文祝福：「自90年代末以來，火箭發生了很多變化，但有一點是不變的費根。27個賽季以來，他以無與倫比的奉獻記錄了球隊的旅程，報導了2000多場比賽和無數的經典時刻。」