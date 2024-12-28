NBA／灰熊10戰8勝衝西區第2 莫蘭特右肩撞傷表情痛苦

曼菲斯灰熊在當家球星莫蘭特（Ja Morant）因肩傷提前退場的情況下，仍憑藉強大的團隊火力，以132比124擊敗紐奧良鵜鶘，近10戰取得8勝，表現優異，排名更衝上西區第2。

莫蘭特是在第三節遭遇傷勢麻煩，起因是撞上鵜鶘中鋒泰斯（Daniel Theis）設置的一次強硬但合法的掩護。

這次碰撞讓莫蘭特重重摔倒在地，裁判起初吹罰泰斯犯規，但經回放後改判為合法掩護。莫蘭特隨後返回更衣室接受檢查，雖然他後來回到場邊替隊友加油，但未能再度上場。

Ja Morant has gone to the locker room after this hard screen from Daniel Theis.



LET’S HOPE JA IS ALL GOOD. 🙏

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比賽過程中，莫蘭特用左手指向隊友，為他們在關鍵時刻的進球喝采，而右手則因傷無法活動，自然下垂。

賽後，灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）談到莫蘭特的傷勢表示：「目前沒有進一步的消息，他的肩膀顯然受到了不小的撞擊。我們會在接下來幾天內進行更詳細的評估。」

詹金斯同時讚揚了球隊在莫蘭特受傷後展現的韌性：「失去這樣的重要球員並不容易，但我們的球員在場上保持冷靜，並在關鍵時刻完成了多次精彩表現。」

灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）補充說：「失去像莫蘭特這樣的球員是一大挑戰，但我們全隊保持專注，在最後時刻打出了水準。」

Ja Morant is in a lot of pain after that Daniel Theis screen pic.twitter.com/rg49JxNuSG — Follow HeavenlyBuckets (@heavenlybuckets) 2024年12月28日

賽後，莫蘭特雖然能自行換衣，並且情緒看似輕鬆，但他的右手幾乎未曾活動，依然自然垂在身側，也未使用吊帶固定。該肩膀的傷勢對於灰熊和球迷來說尤為敏感，因為大約一年前，莫蘭特正是因右肩肩盂撕裂結束了他的2023-24賽季。

25歲的莫蘭特本季場均21分，稍低於其職業生涯平均的22.4分。他本季曾因後髖關節半脫位與多處輕微骨盆肌肉拉傷缺席八場比賽，當時灰熊仍以5勝3負的成績撐過了這段時期。

在本場受傷前，莫蘭特共拿下25分，但下半場只得到1分即退場。不過，灰熊整體進攻表現依舊出色，連續兩場比賽得分破130分，包括前一天以創隊史紀錄的155分大勝多倫多暴龍。

貝恩談到球隊的進攻流暢性時表示：「現在我們的進攻很平衡、團結且快速，這是我們想要的風格。」

灰熊將於明天「背靠背」迎戰西區龍頭雷霆，賽前球團將公布包括莫蘭特在內所有受傷球員的最新消息。莫蘭特的健康狀況勢必也是比賽勝負之外，最受關注的焦點。