NBA／河村勇輝展現神射實力 飆7顆3分彈創旅美生涯新高
發展聯盟曼菲斯疾行日籍好手河村勇輝今天展現投射能力，面對聖地牙哥快艇用7顆3分彈砍下23分，締造旅美生涯最多3分紀錄。可惜全隊失誤高達27次，最終浪費這場3分大秀，以117：124吞下敗仗。
在NBA球團選拔人才的冬季展示會砍下旅美生涯新高27分後，河村勇輝今天再度展現實力，開局前2球雖然盡墨，但他隨即熱身完畢，命中2記超遠3分和1記後仰跳投，接著第二節再飆進3顆外線，幫助球隊將分差縮小至3分。
下半場河村勇輝持續在外線放冷箭，並且在最後2分鐘投進後撤3分，幫助球隊將落後縮小至6分。不過全隊犯下的27次失誤難以補齊，最終疾行也以117：124遺憾敗給快艇。
整場比賽，河村勇輝上場37分鐘，18次出手命中8球，包含3分球13投7中砍下23分，這也是他旅美生涯以來3分新高紀錄，但僅送出2助攻是他在發展聯盟的新低。
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