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NBA／全武行當面上演厄文看傻了 太陽中鋒失控表現遭批「快交易他」

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽中鋒諾基奇「摑掌」對手，上演全武行，連厄文都看到「落A還」。 路透社
太陽中鋒諾基奇「摑掌」對手，上演全武行，連厄文都看到「落A還」。 路透社

太陽今天在主場交手獨行俠，第3節時中鋒諾基奇Jusuf Nurkic）失手「摑掌」對手，爆發衝突，最終共3人被驅逐出場。全武行不僅嚇傻觀眾，連厄文Kyrie Irving）都震驚到「落A還」。

這一幕發生在第三節剩9分鐘左右，諾基奇在低位單打時因肘擊對手被吹進攻犯規，獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall）隨即上前理論，不料卻被諾基奇怒搧巴掌，兩人因此扭打在一起。後續隊友們紛紛上前勸阻，華盛頓（P.J. Washington）則是偷推了諾基奇，最終出手的3人遭到驅逐出場。

影片發布後眼尖網友發現，諾基奇和馬歇爾扭打的過程中，厄文並未幫忙緩解衝突，反而是看到出神，嘴巴全程張大，畫面異常幽默，也讓球迷們紛紛留言「笑死我了」、「他是出自基因的被嚇到」、 「這老兄整個看到目瞪口呆」。

相比路過的網友，太陽球迷就有些不滿了，但不滿的對象是諾基奇。事實上，近日他因表現不佳陷入交易傳聞，結果這場比賽又遭到驅逐出場，荒唐行徑讓隨對記者布斯（Trevor Booth）也不客氣的說道：「如果太陽想拿總冠軍，他們就必須找方法交易諾基奇，提升中鋒的強度。」

諾基奇過去在拓荒者是重要的進攻核心，巔峰時期甚至可以來到場均17.6分，不過近年這位大個狀態下滑嚴重，場均下滑至9分外，命中率更是僅高於生涯前2年的45.7％。「他（諾基奇）不受球迷、隊友和其他29為位聯盟總經理的喜愛，而且他剛剛失去了控制。」太陽球迷說道。

Jusuf Nurkic Kyrie Irving 厄文 太陽 獨行俠 諾基奇

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